Los ganadores del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2023 son…

La chirigota Qué noche la de aquel día y la comparsa Una comparsa especial ha sido las ganadoras del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba (COAC) 2023.

Tras una larga e intensa noche de carnaval, el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba ya tiene ganadores. Así lo ha decidido el jurado del certamen de coplas. A la vista de las puntuaciones obtenidas en la fase preliminar, semifinal y final, los premiados son los siguientes:

Los Olvidados

Tu amiga la loca

Los minions

