Pasos a seguir si eres víctima de un robo en casa

El hogar es nuestro espacio de descanso, relajación y sobre todo seguridad. Es como nuestro castillo, al que llegamos todos los días para recuperarnos de la vida diaria y el trabajo. Sin embargo, aunque es uno de nuestros espacios más sagrados, la casa también está expuesta a acontecimientos terribles tales como los robos. Ya sea que estés en casa o no, existe la posibilidad de que un día alguien decida que quiere una parte de tus pertenencias para sí mismo.

Cuando ocurre algo así, es muy difícil saber cómo actuar. Después de todo, no es algo que esperemos que pase y mucho menos para la que nos preparamos en nuestro día a día. Por suerte, existen muchos pasos básicos que se pueden tomar, como la instalación de alarmas para casas o tener un plan de contingencia en el que tengas claro cómo actuar. Aquí te ayudamos a desarrollarlo o al menos a conocer las bases sobre qué hacer en esta emergencia.

Cómo debes actuar si han robado en tu casa

Actuar rápido es el consejo más crucial que podemos darte en este tipo de situaciones. Cada segundo cuenta para garantizar tu seguridad, la de tu familia y la de tu hogar. Sin embargo, no es lo único. Existen muchos aspectos a considerar y tareas que se recomiendan hacer.

Mantén la cabeza fría

Cuando nos encontramos en medio de una emergencia como esta, sabemos que pensar con claridad se vuelve un gran reto. Sin embargo, mantener la calma es crucial. Solo de esta manera podrás tomar mejores decisiones. Sabemos que es frustrante, pero no debes dejar que las emociones guíen tus acciones.

Tu seguridad es lo primero

Si el robo ha ocurrido mientras no estabas en casa, asegúrate de que los intrusos ya no están antes de entrar en casa. Si no, podrías sufrir un encuentro desagradable y peligroso. Es importante destacar que no hay manera de saber si están adentro, a menos que tú mismo los hayas visto salir. Si tienes dudas, no entres hasta que lleguen las autoridades.

Llama a la policía

Recuerda que, como un civil, es difícil que puedas lograr algo en contra de los intrusos. En estas situaciones, es mejor dejar que las autoridades hagan su trabajo y se encarguen de los malhechores. Ahora bien, algo que si puedes hacer es observar con cuidado tu entorno y de ser posible, tomar algunas fotografías y videos que puedan ser de utilidad. Siempre mantente en un lugar seguro y no intentes entrar a tu casa.

No toques nada

Si quieres que las autoridades puedan dar con los delincuentes, lo mejor es no tocar nada hasta que las autoridades lo autoricen. ¿La razón? En tu casa siempre quedan las marcas que dejan los ladrones, tales como huellas, que pueden servir para la investigación. Asimismo, una escena intacta demostrará que un delito ha sucedido.

Sopesa las pérdidas

Una vez lo peor ha pasado y por fin puedes entrar a casa, lo primero que se recomienda es una revisión profunda de tu vivienda. Revisa qué es lo que se han llevado y busca las facturas y recibos de los objetos que falten. Esto puede servir para reclamar pólizas de seguro y para establecer que eres el dueño legítimo de los objetos, en caso de que se encuentren.

Refuerza tus medidas de seguridad

Mientras que este tipo de acontecimientos a veces no se pueden evitar, existen muchas medidas de seguridad que te ayudarán a actuar de manera más rápida e incluso a identificar a los malintencionados de manera instantánea.

Entre lo que deberías considerar son nuevas cerraduras, sistema de vigilancia y alarmas que te ayuden a saber de manera inmediata si algo está mal ¡Así podrás reducir en gran medida los daños que reciba tu casa! Asimismo, cuando estas medidas son visibles, espantarás a cualquier malhechor que haya estado planeando invadir tu hogar. Normalmente, prefieren objetivos más fáciles.