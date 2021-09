Sin lluvia a la vista y máximas de más de 30 grados

No se esperan y no se ven dibujadas en los modelos de predicción. Las lluvias de esta pasada semana en la provincia podrán ser las únicas que veamos en septiembre. Mucho debe cambiar la circulación atmosférica para que el potente bloqueo atlántico en Azores, no impida un pasillo que propicie el viaje de las borrascas. O que las que dibujan algunos modelos, no acaben el el Golgo de León y se aproximen a territorio peninsular.

No hay rastro de borrascas atlánticas y sus frentes fríos o cálidos asociados. No hay rastro de una actividad atlántica de ábregos lluviosos que anuncien un otoño lluvioso.

El fin de semana será estable en la provincia de Córdoba. Las brumas y los bancos de niebla en los valles, irán desapareciendo conforme avance el día. No se esperan lluvias. Las máximas volverán a subir y estarán en torno a los 31 ºC en Campiña y Guadalquivir. Mínimas en descenso paulatino en Sierra y Pedroches.

