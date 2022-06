El calor se apodera de Córdoba con máximas de hasta 42 grados

A poco más de una semana de que el verano astronómico eche a andar en el Hemisferio Norte, las temperaturas de plena calícula van a adelantar su llegada a la provincia. Con el reciente recuerdo del episodio por altas temperaturas vivido en el arranque de la última feria de Córdoba, la capital y el resto de la provincia vuelven a verse las caras con otro de esos episodios de los que ponen a prueba la paciencia de sus ciudadanos.

La Aemet eleva a naranja el aviso por calor en Córdoba

Con más de tres meses de intenso verano aún por delante, las temperaturas se van a asentar, al menos en el valle del Guadalquivir, en el rango de los 40 grados. Así, el aumento de las temperaturas experimentado durante la tarde del jueves, con máximas superiores a los 38 grados en numerosos puntos de la provincia, va a tener continuidad durante los próximos días hasta cerrar el fin de semana con el termómetro rondando de nuevo la marca de los 42 grados.

La intensificación del calor en altura como consecuencia del reforzamiento de la dorsal anticiclónica sobre la vertical de la Península, va a provocar un continuado aumento de las temperaturas en superficie que llevará al termómetro a sumar entre 3 a 4 grados hasta comienzos de la próxima semana. Algo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar avisos por calor en toda la provincia durante el fin de semana, y que en el caso de la campiña cordobesa, donde se enmarca la capital, llegará al nivel naranja durante la tarde del sábado y previsiblemente también durante la del domingo.

Aquí las máximas escalarán hasta los 41 o 42 grados tras unas noches en las que el termómetro tampoco habrá dado mucho respito. Las mínimas no bajarán de los 20 o 21 grados durante un fin de semana donde será difícil conciliar el sueño. Algo muy similar a lo que ocurrirá en el resto de la provincia donde las temperaturas a primeras horas de la mañana rondarán la misma horquilla, aunque las máximas en las horas centrales del día serán sensiblemente inferiores. Así, mientras que en las localidades del norte de la provincia será posible que se alcancen los 40 grados durante la tarde del domingo, en el tercio sur el termómetro quedará rondando los 37 a 39 grados hasta la tarde del próximo domingo.

El calor no sólo se mantendrá con el arranque de la próxima semana si no que irá a más. Con la entrada de más aire cálido en altura el termómetro podrá alcanzar la cota de los 43 o 44 grados en algunos puntos del valle del Guadalquivir mientras que pocos puntos de la provincia escaparán de alcanzar el techo de los 40. La primavera astronómica llega a su fin con uno de los episodios más intensos por calor vividos en junio desde que hay registros, aunque relativamente lejos, por el momento, de los míticos 45.0 °C de máxima histórica para un mes de junio en Córdoba vividos el ya muy lejano 26 de junio de 1965. Ya veremos si no termina cayendo el que es segundo récord por calor más longevo de cuantos existen en la tierra del calor extremo.

