La Aemet eleva a naranja el aviso por calor en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de elevar a naranja el aviso previsto por calor del próximo sábado, según ha informado a través de su página web. El aviso naranja será en el Valle del Guadalquivir, Córdoba capital y la comarca de la Campiña. El resto de la provincia estará en aviso amarillo durante el sábado. El amarillo será el color para la primera zona también el viernes.

Según la Aemet, el sábado se prevén temperaturas máximas que pueden alcanzar los 40ºC en la capital y en cualquier punto del Valle del Guadalquivir y de la Campiña cordobesa. En el resto de la provincia, tanto en el norte como en el sur, se prevén máximas de hasta 38ºC. Los avisos se activarán a partir de las 12:00 y estarán en vigor hasta las 20:00.

Antes, este jueves la capital, el valle y la Campiña están en aviso amarillo por altas temperaturas. Este jueves se espera que el termómetro alcance los 38ºC. El aviso se mantiene para este viernes, cuando ya están prevista una máxima de 39ºC.

