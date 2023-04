Estos son los itinerarios previstos para este Miércoles Santo

El Miércoles Santo seis hermandades realizan estación de penitencia. El día comienza con la corporación cuyo camino es más largo hasta la Mezquita Catedral. Se trata de la Piedad del barrio de Las Palmeras. La misma inicia su procesión a las 17:10 desde la parroquia de San Antonio María Claret. Completa su salida en el primer templo de la diócesis tras cerrar su paso por la Carrera Oficial. Concluye su tránsito por la ciudad a la 00:40. En cuanto al punto de partida de las distintas cofradías, la siguiente en poner su cruz de guía en la calle es el Perdón. Ésta parte de la iglesia de San Roque, en pleno corazón de la Judería, a las 17:15.

La jornada prosigue a las 17:30 con la cofradía del Calvario, que sale de la parroquia de San Lorenzo Mártir. Desde la iglesia conventual del Santo Ángel, o más bien desde un cocherón anexo a la misma, en Capuchinos, arranca su estación la Paz. Recorre la ciudad desde las 18:15. El día lo completan dos corporaciones cuyas procesiones tienen su inicio ya más tarde. La siguiente en abandonar su templo, en este caso la Basílica Menor de San Pedro, es la Misericordia. Lo hace a las 19:20. Mientras, no es hasta las 20:50 cuando comienza su tránsito por las calles la Pasión. La hermandad parte de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio), en el Alcázar Viejo.

En esta ocasión la Carrera Oficial la abre el Perdón a las 20:00. Es en ese momento en el que pone inicio esta corporación al recorrido común de la jornada. Por el entorno de la Mezquita Catedral le van a seguir el Calvario (20:27), la Paz (20:54), la Misericordia (21:46), la Pasión (22:18) y la Piedad (22:50). La jornada la cierra, en lo que se refiere a la conclusión de las estaciones de penitencia, la Paz. La hermandad tiene prevista su entrada a la 1:20.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!