Todos los itinerarios de la Semana Santa de Córdoba, en formato 'storie'

Los tiempos cambian y los populares libritos de la Semana Santa, también. Ya no es necesario llevar una publicación doblada en el bolsillo para consultar los itinerarios de tus procesiones favoritas. Ahora puedes acceder a ellas a través de un formato con el que seguro que estás muy familiarizado: las stories que popularizó Instagram y que ya son algo habitual en tu vida... y en tu dispositivo móvil.

Por eso, Cordópolis ha realizado un minucioso trabajo para que no te pierdas nada de la Semana Santa de Córdoba. Día a día, paso a paso, hermandad a hermandad, consulta el itinerario y el horario de las procesiones, sus singularidades y hasta las recomendaciones del equipo de El Cirineo de Cordoba sobre cuáles son los mejores lugares para ver tal o cual cofradía.

La consulta es sencilla. En la portada y en cualquier noticia del periódico tienes a tu disposición una serie de bolitas de stories que ha preparado el equipo de diseño y audiovisual de este periódico. Entra en este enlace y consulta cada día cuándo y dónde sale cada hermandad, a qué hora entra en Carrera Oficial o cuándo por ese lugar que tantos recuerdos te trae.

Pero es que hay más. A través de las stories también podrás ir pasando las últimas noticias de Córdoba Hoy, Cultura o las de Deportes, tanto por una categoría en concreto como podría ser fútbol o baloncesto, o disfrutar de nuestros especiales. Puedes elegir nuestros Descubre Nuestra Provincia (DNP) o revisar nuestras últimas N&B, las populares, extensas y relajadas entrevistas de domingo que este periódico viene publicando de manera ininterrumpida durante los últimos diez años.

¡Que lo disfrutes! Y no lo olvides. Es hoy, es contigo y es ahora.

Si quieres ver todas nuestras stories, pincha aquí.

