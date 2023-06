Xinyu Gao da la campanada en el Open Generali de Palma del Río

Sorpresa y de las importantes en el Open Generali Ciudad de Palma del Río con la eliminación este miércoles en primera ronda de la cabeza de serie número uno, la japonesa Sakura Hosogi, a la que sacó de la pista su rival, la china Xinyu Gao. Además, otra española, Eva Guerrero, sigue viva en el mejor Torneo WTA de Andalucía, dotado con 40.000 dólares en premios. A Hosogi se le dio mal ya el primer set, en cuyo tercer juego tuvo una opción de contra-break que dejó pasar para que Gao se le escapara 3-0. En el sexto, tras salvar un 0-40 adverso, perdió el juego tras el deuce, permitiendo a la china resolver con su saque en blanco en 38 minutos. La número 226 de la WTA no reaccionó y la china no la dejó levantarse. Se puso 4-0 también en el segundo y la lucha de Hosogi no le dio para más que prolongar el partido hasta el 6-1 y 6-2 en una hora y 19 minutos.

En la pista uno, Eva Guerrero reivindicó el tenis español avanzando a la segunda ronda ante Ena Kolke, que llegaba de la fase previa. El primer set lo dominó con una ruptura inicial y otra que le permitió ponerse 5-1. Pero le costó cerrarlo con el 6-2 en un larguísimo octavo juego, en el que Kolke salvó seis bolas de set y desperdició otras cuatro para prolongar la batalla. En el segundo la almeriense aprovechó la afección moral de su adversaria y se puso 4-0 arriba para cerrar el marcador en un doble 6-2.

Mientras, en la pista tres del complejo deportivo El Pandero se medían dos jugadoras procedentes de la previa y de ellas Valentina Ryser se mostró algo más sólida. Rompió a la argentina Lucía Peyre la primera vez que restaba y salvó una bola de contra-break para situarse 3-0. Luego se puso 5-1 y saque tras el sexto juego y cerró el parcial en 33 minutos. La segunda la arrancó de nuevo 2-0 arriba, aunque Peyre equilibró la batalla, en un choque de alternativas en el que Ryser dio un paso importante al ponerse 4-3 y saque. Consolidó al fin la ventaja y resolvió al resto (6-3) tras una hora y 12 minutos de tenis.

El buen día para las representantes suizas lo culminó la séptima preclasificada, Lulu Sun, que con sendas rupturas en el primer y en el quinto juego fue capaz de resolver el primer set ante la ucraniana Kateryna Bondarenko en 24 minutos (6-1). Más le costó el segundo, en el que de 2-0 pasó a verse 2-4, pero que resolvió con tres juegos consecutivos para vencer 7-5.