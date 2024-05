El último golpe de 'El Calorro': un adiós triunfal al boxeo adaptado

El primer boxeador español con discapacidad en competir en un ring de boxeo adaptado dice adiós. Nacho Ramos, mejor conocido como 'El Calorro', pone punto y final a su carrera deportiva después de más de una década siendo uno de los referentes en el panorama nacional e internacional del mencionado deporte. Nacido en la localidad catalana de Vilafranca del Penedès, en 1986, pero de padres andaluces y afincado en Valenzuela, Córdoba, desde hace varios años, 'El Calorro' sufre una enfermedad rara conocida como artogriposis, que le provoca una movilidad reducida en muchas articulaciones, sufriendo así un 88% de discapacidad. Pese a ello, cuenta en su palmarés con dos platas y un oro nacional francés, así como dos Campeonatos Internacionales 'David Doisy', que, en su último combate, se han convertido en tres, coronándose así como tricampeón el mismo día de su despedida.

Y es que el púgil, que se había mantenido inactivo desde el pasado año 2019, decidió realizar un último run para tratar de recuperar su cinturón internacional, para así poner el broche de oro a una distendida carrera deportiva. Comenzó así una preparación, que ha ocupado gran parte de los últimos meses de 'El Calorro', en la que, decidido a recuperar su trono, buscó recuperar su mejor nivel en la localidad de Higuera de Calatrava, un pueblo cercano a Valenzuela. La última vez que escuchó la campana fue en el año 2019, donde ya se coronó por segunda vez consecutiva como campeón internacional en el 'David Doisy'. Ahora, cinco años después, el objetivo volvía a ser el mismo.

La llegada de la pandemia, allá por 2019, le hizo despedirse del deporte de su vida, pero en octubre del 2023 comenzó a trabajar como monitor deportivo, impartiendo clases funcionales y de boxeo, y el gusanillo volvió a picarle. “Estoy dando clases de boxeo y la verdad que me he venido arriba”, fueron sus palabras. Así, habiéndose quedado con la espina clavada de no haber podido celebrar un último combate de despedida, 'El Calorro' decidió apuntar a lo más alto, a su gran cinturón, con la intención de retirarse recuperando el trono que siempre le ha pertenecido: el de campeón internacional de boxeo adaptado 'David Doisy'.

Así, viajaría hasta Francia, lugar donde se celebra el torneo, el pasado 4 mayo, y el 5 competiría. En las pruebas previas al combate, manoplas y saco de coordinación y velocidad, el púgil afincado en Córdoba logró la máxima puntuación. En último lugar llegaría el turno del combate ante Yamine. El rival del español, tres veces campeón del torneo, demostró su fiereza ante un Nacho Ramos que no cedió, y como resultado de ello, los jueces decretarían el combate como nulo. De esta manera, al haber logrado mejores puntuaciones en las pruebas previas, Nacho Ramos 'El Calorro' se alzaría como tres veces Campeón Internacional de Boxeo Adaptado 'David Doisy'.

De esta manera, el púgil catalán, pero con raíces andaluzas en su sangre, pondría el broche de oro a una carrera de más de una década, cubierta de metal y grandes logros que servirán, sin duda, de inspiración para las generaciones venideras. En un post publicado en Instagram, Ramos agradeció todas las muestras de apoyo, antes de reconocer que, si por él fuese, seguiría compitiendo y defendería su título una última vez, pero no podrá hacerlo por problemas económicos. “No quiero ganar dinero. Con que no me cueste nada, estaría contento”, ha reconocido el boxeador, criticando a múltiples instituciones que le prometieron ayudas para cubrir estos gastos que nunca llegaron. “Cuando necesité que me pagaran un billete de tren o un billete de autobús, me dieron largas. Las instituciones no es que no me hayan ayudado económicamente, es que no me han escrito ni para felicitarme”, ha aseverado.

Así, con una última y contundente frase -“en mi mesa comerán los que conmigo han pasado hambre”-, antes de su tan recordado 'No fight, no life', Nacho Ramos 'El Calorro' dice adiós a los encordados. El que fuese el primer boxeador español con discapacidad en competir en un ring de boxeo adaptado se despide por todo lo alto, coronándose una última vez como campeón internacional, y dejando un legado difícilmente igualable, pero que se recordará siempre como uno de los más prolíficos, así como uno de los pioneros del boxeo adaptado en España.