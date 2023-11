Nacho 'Calorro' Ramos volverá a subirse a un cuadrilátero

“Estoy dando clases de boxeo y la verdad que me he venido arriba”, estas fueron sus primeras palabras en una entrevista concedida a Radio Córdoba Cadena Ser donde el mítico Nacho Calorro Ramos ha anunciado que volverá a subirse a un cuadrilátero para competir en boxeo adaptado después de que la Covid-19 se interpusiera en su camino y se vio obligado a aparcar su deporte a un lado. De hecho, el mismo púgil ha comentado que aún tenía la espinita clavada por el virus, aunque quiere prepararse para ver si los “amigos franceses” aún se acuerdan de su figura tras conseguir levantar el título que le acreditaba como campeón internacional en territorio galo.

Con respecto a Nacho Ramos, el boxeador nació en Villafranca del Penedés, aunque es residente en Valenzuela desde el pasado 2009. En este sentido, Calorro ha sido campeón de Europa de paraboxeo y es el presidente del Comité de Boxeo Adaptado Español, creado por la Federación Española de Boxeo y que trabaja por regular este deporte con un marco normativo nacional e internacional, pero, sin embargo, su puesta en práctica debe hacerlo lejos de las fronteras nacionales. Y es que el púgil cordobés ha sido el pionero de este deporte y su 88% de discapacidad a causa de su artrogriposis, una enfermedad rara caracterizada por la movilidad reducida en muchas articulaciones, no le impide ser feliz encima de un cuadrilátero.

Por ello y para sorpresa de la audiencia, Nacho Ramos ha concedido una entrevista a Radio Córdoba Cadena Ser donde ha expuesto su emoción por volver a competir, aunque aún desconoce si habrá algo en juego. “No sé si lucharé por un título. Vamos a hacer las cosas bien y de otra manera. Ya que vamos, quiero luchar por algún título”, ha añadido un Calorro que sí ha puesto una fecha aproximada: “para el año que viene, mayo o junio”. Para ello, el púgil cordobés se está preparando, empezando de cero y lamenta que su despedida no pueda ser en su casa. “Yo quería despedirme aquí en España, pero no quiero esperar otros diez años y no poder ni dar ni un solo paso”, ha culminado.