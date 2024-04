Fin de semana de locura para las 'balas verdes'

La mítica catedral del motor, Assen, no defrauda. Señalada en el calendario en rojo, por su dificultad, y sus complicadas condiciones climatológicas que siempre marcan un fin de semana de carreras de locura. Y así fue para el Deza-Box 77 Racing Team. Los entrenamientos libres, en agua, sirvieron a los pilotos para coger el feeling del trazado holandés. Iván Bolaño completaba así sus primeros kilómetros en uno de los nuevos circuitos para él. Pepe Osuna buscaba la mejor puesta a punto. En el único entrenamiento cronometrado, con cambio de agua a seco en las últimas vueltas, fue difícil cuadrar un buen crono para ambos, por tanto, la posición de salida era muy retrasada, con expectativas de remontadas.

La primera carrera del sábado fue indescriptible. El constante cambio de meteorología hacía que en la misma parrilla de salida se modificara el planteamiento de neumáticos de la carrera. Una bandera roja a pocas vueltas del inicio hizo que la misma se detuviera, para volver además a realizar cambios por modificación del estado de pista, y retomar a un sprint de cinco vueltas. La locura se desató, y los pilotos encarnizaban luchas increíbles curva a curva. Cuando Pepe luchaba el top diez, a poco más de una vuelta para el final, se fue al suelo por un problema técnico en la moto del piloto que estaba justo delante suya. Iván Bolaño, mientras, completaba su primera sesión en seco del fin de semana, para finalizar en una valiosa vigesimosegunda posición.

La segunda manga no fue para menos. Aunque el warm up matutino había sido en mojado de nuevo, la carrera se declaraba en seco, aunque el agua atentaba en varias ocasiones, y el frío estaba muy presente. Al comienzo de la carrera, con un Iván Bolaño mejor posicionado tras un gran trabajo en las primeras curvas, un piloto delante suya se cayó y el pacense no solo no pudo evitarlo, sino que tuvo una caída sin consecuencias para él, aunque si, y en gran medida, para su moto, acabando así un fin de semana que aunque se preveía muy complicado, le ha dado un gran bagaje de aprendizaje. Pero Pepe Osuna no estuvo mucho más afortunado. Remontando desde la vigesimoctava posición en parrilla, luchó dentro de las quince primeras posiciones y rozó el top ten. Pero también vio como un piloto cayó próximo a él, enganchándose su moto a la del caído, llevándolo fuera de pista. Aunque pudo volver y entrar en duodécima posición, se quedó sin opciones de disputar más.

A este complicado fin de semana, hay que sumar la presencia de las balas verdes en Cheste, Valencia, con Sergio López. El campeón andaluz ha disputado la primera cita de la Copa de España, la antesala del mejor nacional. En un fin de semana de menos a más, con una caída en los cronometrados, ha finalizado décimo en Supersport 600. La semana próxima, sin descanso, la estructura del nacional se dirigirá hacia Estoril, para disputar una carrera del Campeonato Portugués como entrenamiento para las dos citas del ESBK programadas allí este 2024.