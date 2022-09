El Real Club de Campo homenajea a la 'Solheim Cup' de golf femenino

El Real Club de Campo de Córdoba se ha sumado a los actos conmemorativos en forma de cuenta atrás para la celebración, dentro de 365 días, de la Solheim Cup, que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre del próximo año en Finca Cortesín, en Casares, Málaga. Será la primera vez que el mayor evento del golf femenino mundial, el equivalente a la Ryder Cup masculina (duelo match play por equipos entre Europa y Estados Unidos), se celebre en España. Por eso, a falta de un año para la cita en el emblemático recorrido de la Costa del Sol, decenas de clubes españoles han celebrado un acto conmemorativo denominado One Year To Go.

En Córdoba, el acto ha estado apadrinado por Jesús Aguirre. El presidente del Parlamento de Andalucía ha sido el encargado de hacer el “swing” inaugural de una jornada divulgativa de la Solheim Cup que finalizó con una competición en el tee de salida del hoyo 1 en la que se premió el “swing más largo” y del que resultaron vencedores Susana Granados y José María Alberti. Según Aguirre, la Solheim Cup “va a colocar a Andalucía en el foco de atención deportiva en esa semana y va a suponer una importante atracción para golfistas y turistas en los próximos años”.

Además de esta celebración conmemorativa, la ciudad de Córdoba acogerá a finales de octubre (en fechas aún por confirmar) el trofeo de la Solheim Cup. La emblemática jarra de cristal que corona al equipo ganador desde 1990 será mostrada en varios de los escenarios más singulares de la capital cordobesa durante cuatro días. De forma paralela, entre otras actividades, se desarrollará un torneo de golf en el Real Club de Campo.

María del Mar Romero, presidenta del club cordobés, es la embajadora en Córdoba de la Solheim Cup y encargada de coordinar las acciones conmemorativas del evento en la provincia. Destaca que “había quince países compitiendo para acoger este evento y lo consiguió España y Andalucía”. Según Romero, “el enorme empujón que supuso la Ryder Cup en Valderrama para la Costa del Sol y para el golf andaluz lo va a suponer también la Solheim Cup. Es un escaparate que va a generar centenares de horas de golf en televisión y unos 100.000 visitantes, así que esperamos que algunos se animen a visitar también Córdoba y conocer nuestras virtudes como Patrimonio de la Humanidad”.