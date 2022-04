Raquel Montoro: “El sueño de los Juegos Olímpicos está, pero lejos”

La cordobesa Raquel Montoro fue la séptima invitada del programa 'Tiempo muerto' de CORDÓPOLIS en Twitch. La joven jugadora profesional hizo repaso de su aún breve -pero intensa- trayectoria deportiva, que le ha llevado de Córdoba a las Islas Canarias, pasando a su vez por Soria. Un crecimiento exponencial en muy pocos años y que han convertido a Montoro en la mejor jugadora de voleibol en la historia de la provincia. Así se lo ha ganado con apenas 20 años. Formada en la cantera del Salesianos, fue con apenas 15 años cuando tuvo que abandonar su tierra por primera vez. “Era súper pequeña cuando empecé, no recuerdo el año. Empecé en Salesianos. Estudiaba allí y mis amigas jugaban allí. Luego me llamaron de Soria para formar parte de la concentración permanente”, y ahí comenzó una aventura que, en apenas unos meses, ya pasó a tener una relevancia profesional en su vida. “Yo jugaba por pasármelo bien con mis amigas. No sabía ni que Córdoba había tenido equipo de Superliga”, admite, al tiempo que rememora que hizo “gimnasia rítmica, vóley y me gustaba mucho correr en las carreras. Me gustaba el atletismo, pero decidí quedarme con el vóley”.

Poco después le llegó la oportunidad de marcharse al CV CCO 7 Las Palmas, su actual club y uno de los mejores del panorama estatal. De hecho, actualmente se encuentra a punto de iniciar la serie final de la competición liguera. Una adaptación que, de primeras, le costó, pero en la que se ha ganado un puesto fijo con el paso de las temporadas. “Creo que lo que se tiene que hacer es entrenar, y hasta donde llegues”, resalta, puntualizado que “he mejorado en todo, pero aún me queda mucho. Siempre hay algo que mejorar”. Asimismo, ese buen hacer con su club le ha hecho, además, convertirse en una fija en las convocatorias de la selección española, siendo la primera cordobesa en alcanzar dicho estatus. “En la selección hay un cambio generacional, y las generaciones que vienen creo que son buenas y que podremos hacer muchas cosas. Empezar poco a poco, desde este verano”, explica y subraya que “el sueño de los Juego Olímpicos está lejos, pero está”, puesto que “en Europa, España no es aún una selección puntera para llegar a ese nivel”.

A nivel personal, Raquel Montoro se marca “la meta de aportar y seguir jugando, y llegar a equipos más grandes. Me gustaría probar en otras ligas y ganar experiencia, como en Italia, porque son muy buenas. Sobre todo, por ver esa experiencia de fuera”, ya que su idea es “seguir creciendo”. Eso sí, vuelve a incidir en que está “muy contenta” en Canarias. “El trabajo, al final, es lo más importante. Si estoy aquí es por eso” y “lo que hay que hacer es currar, entrenar, mejorar y lo que esté por venir”. Son las palabras de una jugadora que ha llevado “bien” la presión, pues “siempre he estado rodeada de gente mayor y no he tenido tanta responsabilidad. He estado cómoda”, al tiempo que admite que su hermana, que juega en un club de la ciudad, es su fan “número uno”.