Otro año sin Cronometrada de las Ermitas

La Covid-19 no da tregua. Un año después de la llegada de la pandemia a la sociedad, los eventos deportivos siguen viéndose obligados a la suspensión. En efecto, el 2020 se completó, como es lógico, sin apenas competiciones, las cuales tuvieron que ir posponiéndose hasta su cancelación definitiva. Sin embargo, el nuevo curso no ha traído una situación muy distinta. Bien es cierto que las ligas se están desarrollando. Eso sí, con constantes aplazamientos y reajustes de fechas. Pero son los torneos puntuales los que aún no han podido dar un paso al frente. Y menos aún en el caso de las citas más humildes.

Así se ha confirmado una vez más en Córdoba, donde los amantes del automovilismo deberán esperar para poder disfrutar de nuevo de una competición en la ciudad. Y es que el pasado mes de marzo de 2020 ya tuvo que suspenderse la tercera edición de la Cronometrada a Las Ermitas, entonces por el decreto del Imdeco que dictaba cancelar todos los eventos deportivos, coincidiendo aquellas fechas con la implantación del Estado de Alarma.

Pues bien, tampoco en este 2021 se volverán a encender motores. Ha sido la propia Escudería Rallyeros Forever, entidad organizadora de la cita, la encargada de informar a través de sus redes sociales de que esa tercera edición de la prueba, que estaba prevista para los días 13 y 14 de marzo, quedan finalmente aplazada.

Una circunstancia que, según se establece en el comunicado, se produce por la situación de la pandemia. Por tanto, “dicho aplazamiento se ha trasladado a la Federación Andaluza de Automovilismo, a la cual le hemos solicitado una nueva fecha para la segunda mitad de la temporada”, agregan los organizadores.