El Museo de la Almendra saca su orgullo de campeón y planta cara al UCAM

El Museo de la Almendra Francisco Morales ha dado una lección de competitividad en el enfrentamiento ante el líder de la Superdivisión, el UCAM, en un partido que ha terminado empatando a 3. De esta forma, el conjunto de la Subbética cordobesa sigue estando a dos puntos de la primera plaza a falta de tres jornadas para acabar la competición regular. Con todo, el cuadro cartagenero, que no conoce la derrota en España en la presente temporada, apunta a sumar un nuevo entorchado para su palmarés.

El partido respondió a las mayúsculas expectativas generadas. El Museo de la Almendra Francisco Morales echó mano de su tripleta principal formada por Galonja, Meng y Garnova, mientras que el UCAM fue con todo con Li Fen, Ye y María Xiao. Y lo curioso es que los dos equipos hicieron una apuesta distinta habitual con vistas a los emparejamientos.

Garnova y Ye abrieron el partido. Y la rusa del cuadro prieguense fue mejor en los momentos decisivos para apuntarse el primer punto por 3-1. Después, como ocurriera en la final de Copa de la Reina de Reus, Galonja y Xiao afrontaban un partido clave. La balcánica empezó bien llevándose la primera manga, pero la internacional española remontó para fijar el 1-1. Ahí se iban parte de las aspiraciones prieguenses.

Con todo, la baza de Jiaqi Meng a hacía albergar esperanzas con su trabajado triunfo sobre Li Fen, quien se podría considerar como el fichaje estelar del mercado de invierno en la Superdivisión. Con el 2-1, Garnova encaraba el partido ante Xiao, quien volvía a resultar definitiva para su equipo poniendo la segunda igualada de la mañana.

El Museo de la Almendra Francisco Morales seguía teniendo sus opciones intactas, si bien estaba obligado a maniobrar a la perfección. Meng sumó otro punto ante Ye merced a un 3-1 y quedaba la página épica de Galonja para rematar. Pero Li Fen no hizo concesiones en la primera manga y también se llevó la segunda del sexto punto. Galonja estuvo a punto de estirar el partido en el tercer set, pero no culminó. Fen se llevó el punto y concretó un empate que acerca al UCAM a la Liga siempre que no cometa un tropiezo. En tal caso, el Museo de la Almendra Francisco Morales le estará esperando acreditado por su orgulloso espíritu de campeón.