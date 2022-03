María Díaz y Víctor Fernández vencen en el Cerro Muriano

El enclave natural de Cerro Muriano sirvió este lunes de escenario para abrir una de las competiciones de BTT más esperadas de la temporada en Andalucía. Allí se llevó a cabo el VI Rally Cerrobike, en lo que fue la puesta de largo del Open de Andalucía BTT XCO 2022, al tiempo que fue la penúltima cita del Circuito Provincial Diputación de Córdoba de la modalidad olímpica del ciclismo de montaña. Con estos ingredientes nada falló para que este evento fuera todo un éxito de participación y organización donde los corredores y aficionados disfrutaron del Día de Andalucía.

Las escuelas brindaron grandes momentos con unas mangas muy igualadas y divertidas, con especial atención a categorías alevín e infantil al puntuar tanto para el provincial como para el Open y ser la primera de esta competición de ámbito regional. La segunda manga aglutinó a los máster masculinos y al resto de categorías féminas En sub 23 y élite, las que corrieron cuatro vueltas y un total de 19,5 kilómetros, María Díaz (CD Bikes Armilla) alcanzó la primera posición en el segundo paso por meta, haciéndose finalmente con la victoria sacando casi dos minutos a su perseguidora, la sub 23 Lucía Macho (Gacosur).

En cuanto a máster masculinos, Álvaro Martín (CD Bikes Armilla) en M30, José María Guerrero (Geebee Team Tierra Blanca) en M40 y Juan Moya (CD Brain Bikes Lanjarón) en M50-60 fueron los ganadores. La última manga aglutinó a las categorías masculinas cadete, júnior, sub 23 y élite. En el caso de estas dos últimas, completando un total de seis vueltas y 29,4 kilómetros, Víctor Manuel Fernández (Beehi Factory Team) dominó desde el comienzo de carrera y se afianzó en primera posición, ampliando la distancia durante el resto de vueltas respecto a sus perseguidores, hasta alcanzar la meta sacándole casi dos minutos al sub 23 Eric Sierra (Repsol Grupo Gasóleos/Moclín), segundo en meta.

Finalmente, el resto de vencedores por categorías fueron Lucas Ramírez (Escuela Centauro Go Bike) y Martina Jiménez (Osuna Bike Team Escuela) en Promesa, José Castaño (CD Qalat Bike) y Ainhoa Rivas (CD MTB Tortugas Cojas) en Principiante, David González (Escuela Centauro Go Bike) y Claudia Segura (Osuna Bike Team Escuela) en Alevín, Iker Pérez (CC El Gallo) e Irene García (CD Actrion Torre del Mar) en Infantil, Hugo Franco (Symisur Centauro Bikes) y Lucía García (CD Qalat Bike) en Cadete, David Pereira (Sportbici-Mundo Furgonetas) y Marta Bejarano (Gacosur) en Júnior, Eric Sierra (Repsol Grupo Gasóleos/Moclín) y Lucía Macho (Gacosur) en Sub 23, Víctor Manuel Fernández (Beehi Factory Team) y María Díaz Pernía (CD Bikes Armilla) en Élite, Álvaro Martín (CD Bikes Armilla) y Miriam Benítez (Geebee Team Tierra Blanca) en Máster 30, José María Guerrero (Geebee Team Tierra Blanca) y Beatriz Gallego (CD Kanina Bikes) en Máster 40 y Juan Moya (CD Brain Bikes Lanjarón) en Máster 50-60.