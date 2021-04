El marcador de CORDÓPOLIS: la agenda deportiva del 3 y 4 de abril

Arranca un nuevo mes y lo hace con otro atípico fin de semana en materia deportiva. Porque hasta una decena de clubes de la provincia lo viven a modo de asueto. Sin ir más lejos, el baloncesto paraliza su actividad y en lo que corresponde a Córdoba se da tal circunstancia tanto en EBA como en N1 Nacional. Tampoco hay competiciones de tenis de mesa o rugby, al tiempo que el Pozoalbense no tiene jornada en la fase de ascenso a Iberdrola (fútbol) y el Unión Cordobesa no juega al adelantar su partido de esta jornada en Primera Andaluza (voleibol). Con todo, no dejan de resultar intensos los días que vienen por delante, con inicio prematuro el sábado a las 13:00. Entonces es cuando el Cajasur CBM visita al Barça B dentro de la pelea por dar el salto a Sacyr Asobal (balonmano).

Sobre todo va a ser vibrante la mañana del domingo. O más bien, con emoción van a transcurrir las primeras horas de su mediodía. De entrada, tres los cuatro conjuntos de la provincia en Tercera tienen intereses importantes en la última jornada de la primera fase en el Grupo X-B. Son el Salerm Puente Genil, el Córdoba B y el Pozoblanco, toda vez que el Ciudad de Lucena ya alcanzara su objetivo (fútbol). Poco después, entre los encuentros más destacados, el Córdoba inicia la ronda de acceso a Primera RFEF. El cuadro califal arranca esta crucial andadura de seis duelos en Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria (fútbol). Todos los partidos y sus horarios, en el gráfico.