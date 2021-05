'Amazonas' y la unión de la espeleología y el empoderamiento femenino

La práctica deportiva se facilita siempre y cuando es por una buena causa. Los deportes minoritarios, debido a la falta de recursos económicos y de ayudas institucionales, están eclipsados, en la gran mayoría de las ocasiones, por las disciplinas más famosas como el fútbol. Aun así, existen clubes e iniciativas que van surgiendo con el paso de los meses y que significan una gran parte del entretenimiento de muchas personas, como es el caso de la espeleología. Esta disciplina consiste en la exploración de cavernas y su estudio, una práctica que la están llevando a cabo un cierto sector de personas cuyo objetivo está muy definido. El grupo 'Amazonas' está compuesto de mujeres, de varias franjas de edad, con el fin de contribuir al empoderamiento femenino, así como otorgar una mayor importancia a la protección de la naturaleza. Por ello, Florencio Sánchez, facilitador de este grupo, admite a CORDÓPOLIS que hay vida "más allá del fútbol" y apuesta por una educación basada en el respeto y en cuidar el medioambiente. "Los deportes que ponen al ser humando en contacto con la naturaleza aportan ese plus tan necesario en tiempos post confinamiento", explica.

A pesar de que no es una disciplina muy conocida, la espeleología deportiva es un ámbito que requiere más preparación mental que física. Esta actividad surgió a finales del siglo pasado en Francia y con el tiempo fue extendiéndose por toda Europa. De hecho, en España llegó de la mano de Norbert Font i Sagué cuando en 1897 descendió 75 metros en el Avenc de Can Sadumí. Por otro lado, Faura, Triola, Amat i Carreras, Amat, Lladó, Villalta y Francesc Español fueron los primeros espeleólogos más importantes hasta que llegaron las nuevas técnicas francesas para modernizar esta disciplina deportiva. Tanto fue así que en 1954 se creó una comisión para coordinar los grupos existentes, generando así la Comisión Nacional de Exploraciones Subterráneas. Esta generalización de la actividad fue tomando notas deportivas hasta que en 1983 fue creada la Federación Española de Espeleología. Poco tiempo después y de la mano de las diferentes Comunidades Autónomas, aparecieron las distintas Federaciones Territoriales de Espeleología.

Y así hasta llegar a esta iniciativa. La espeleología ocupa un lugar pequeño dentro del entretenimiento de la sociedad española, aunque esto quiere ser cambiado por 'Amazonas'. Este grupo de mujeres, de diferentes franjas de edad, realizan actividades deportivas en la naturaleza con la triple finalidad de la salud, el empoderamiento femenino y el conocimiento, sensibilización y la protección de la naturaleza. De hecho, este sector se dedica a hacer espeleología a través de GEKO -Grupo Espeleológico Kart-oba-, un grupo especializado en esta disciplina. Por ello, y además con motivo del día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, este equipo deportivo quiere unir esta celebración con el año internacional de las Cuevas para reforzar, por un lado, el movimiento femenino que se ha instaurado en la sociedad y, además, la importancia de cuidar el medioambiente y proteger la naturaleza.

Mientras tanto, el grupo 'Amazonas' quiere hacerse un hueco a través de esta disciplina deportiva y sus fines a corto plazo. Por ello, Florencio Sánchez, miembro de GEKO y facilitador de esta agrupación, admite que estas mujeres deben tener el protagonismo necesario y que el deporte aglutina a varias disciplinas, no a una en concreto. "Las niñas se van hablando entre ellas, va cundiendo el ejemplo. Existe vida deportiva más allá del fútbol", explica un Sánchez que admite que la educación ambiental siempre tiene que estar "presente". "No se trata de una empresa de turismo activo que, por desgracia, en muchas ocasiones se convierten en usufructuarias de espacios naturales que no respetan. 'Amazonas' persigue conocer para respetar y cuidar". Por otro lado y entrando específicamente en el empoderamiento femenino, el miembro de GEKO expresa que este tipo de movimientos son esenciales para conseguir un objetivo común. "La Vocalía de Mujer de GEKO tiene claro desde el primer momento que el empoderamiento de las jóvenes promesas deportivas debía de ser uno de sus fines como grupo", culmina.