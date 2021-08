Fin de camino de Edu Aguilar en Tokio con la selección de hockey

La provincia todavía disfruta del éxito de Fátima Gálvez. Pero no todas las noticias son positivas en los Juegos Olímpicos. Es normal, unas veces se alcanza el objetivo y en otras ocasiones, se escapa. A partir de esta premisa, el deporte cordobés asiste tras el fin de semana a otra despedida de Tokio. Se trata en esta ocasión de Edu Aguilar, que por mucho que no compitiera directamente es uno de los representantes en Japón con motivo del mayor evento deportivo del planeta. Porque el preparador de Puente Genil es asistente técnico del seleccionador nacional de hockey hierba, un combinado que dice adiós al campeonato al caer el domingo en cuartos ante la poderosa Bélgica.

El combinado masculino, popularmente conocido como los Red Sticks, no estuvo lejos de la ronda de semifinales. Buscaba la opción de medalla, que acarició en cierto modo al adelantarse en el encuentro con la potente selección belga. Fue David Alegre quien marcó para establecer un esperanzador 0-1 en el tanteador en el segundo cuarto. Al descanso se pudo llegar con empate, pero la defensa española supo abortar el peligro en un penalti córner. Sin embargo, todo comenzó a variar después del descanso pese a que el equipo con el que acudía Edu Aguilar tuvo dos oportunidades para ampliar su ventaja. Hendrickx, en el minuto 38, y Boon, en 41, lograron dar la vuelta al marcador.

Bélgica supo dominar el choque en gran parte del mismo, si bien se redujo su control en el último cuarto. Restaban 15 minutos y España confiaba en cambiar la situación y clasificarse para semifinales. Pero Hendrickx volvió a ver puerta para anotar el 3-1 y sentenciar la contienda. De esta forma, la selección nacional, a las órdenes del galo Fred Soyez y el pontanés Edu Aguilar, dijo adiós a la posibilidad de pelear al menos por el bronce en Tokio. La verdad es que la aventura en estos Juegos Olímpicos fue realmente complicada pues en la fase de grupos se tuvo que medir a combinados muy exigentes como Argentina, Nueva Zelanda e India, pero sobre todo Australia. Y fue un empate ante este último conjunto, curiosamente, lo que permitió el pase de ronda tras vencer, en el anterior duelo, a Japón.

Como dato de interés a nivel nacional, el partido ante los belgas supuso un fin de ciclo al producirse la retirada de cinco nombres esenciales en la historia reciente del hockey hierba español y de los Red Sticks. “Este 1 de agosto también será una fecha para recordar, ya que cinco leyendas del hockey español: Quico Cortés, Pau Quemada, David Alegre, Roc Oiva y Josep Romeu, han disputado hoy su último encuentro como jugadores de hockey”, expuso la Real Federación Española de Hockey (RFEH) en la tarde del domingo. Por tanto, fue una jornada especial y emotiva para España en esta última disputa en Tokio.

Por otro lado, Edu Aguilar no vivió su primera presencia en unos Juegos Olímpicos. Nada más lejos de la realidad, ya que, para quien no lo sepa o no lo recuerde, estuvo como jugador de la selección española en Atenas 2004. Entonces, el equipo nacional sí que rozó la medalla. Con una generación brillante, en la que aparecía también otro deportista de Puente Genil, Víctor Sojo, los Red Sticks fueron cuartos en Grecia. Allí también estuvo este último, que pudo resarcirse en Pekín 2008 con el bronce. Los dos surgieron de la magnífica cantera del Estudiantes 87 de su localidad natal.