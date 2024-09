La Diputación abre las puertas de Córdoba a sus olímpicos

Los deportistas olímpicos cordobeses ya están en casa, y su casa le ha brindado un bonito homenaje a una participación multitudinaria con muchos grandes nombres propios. En esta ocasión, la Diputación de Córdoba, de la mano de su presidente, Salvador Fuentes, y del delegado de Deportes, Antonio Martín, ha brindado homenaje a Carmen Avilés, Fátima Gálvez, Antonio Conde, Rafa Lozano y Rafa Lozano Jr, entregándoles un distintivo y trasladándoles “el reconocimiento público y el orgullo de toda la provincia por su participación, por el deporte y por los valores que implica”, tal y como ha afirmado el propio Fuentes.

En este contexto, Carmen Avilés ha atendido a los medios, explicando que esta experiencia se va a quedar con ella “para toda la vida”, ya que fue “inolvidable” tanto su paso por “el estadio, como en la Villa Olímpica”. Pese a ser de las últimas en llegar, Avilés ha explicado que aún “había vida” en la Villa, así como “un montón de actividades que hacer, un montón de de sitios que visitar”. Además, eso se vio multiplicado en el estadio, que “estaba hasta arriba”, y ella misma se sorprendió del ruido que se escuchaba en los últimos 120 metros de su prueba. “Una pasada, la verdad”, ha concluido al respecto“. Así, y quedándose con los ”valores“ que representan al Olimpismo, como ”la amistad o el respeto“, busca ahora transmitirlos en su trabajo del futuro, la docencia. De hecho, su TFG gira en torno a ”una propuesta de innovación para llevar todos los valores olímpicos a la escuela a través de diferentes métodos“.

Pero las miradas ya están fijadas en el futuro, y Carmen Avilés ya piensa en “seguir entrenando hasta enero”, y tras ello, “preparar las competiciones que vengan de pista cubierta”. Así, comenzará con Campeonatos de Andalucía y Nacionales, y el objetivo es el Campeonato de Europa y del Mundo de pista cubierta. En el Europeo buscará ir a nivel individual, mientras que “todo lo que venga con el relevo, bienvenido sea”. Luego, en aire libre, también competirá en el Campeonato del Mundo de relevos, a disputar en China, por lo que le espera una temporada exigente a la atleta cordobesa.

Por otro lado, Fátima Gálvez, una de las deportistas olímpicas más reconocidas a nivel mundial, también ha estado presente en el acto, y se ha mostrado “contenta con la clasificación final y con el Diploma Olímpico”, en un año en el que le faltó “la medalla”, pero que cierra con “un balance super positivo. He estado en todas las finales internacionales, campeona absoluta de todas las competiciones nacionales y número uno del ranking mundial, así que contentísima. Es una temporada que difícilmente se vuelva a repetir”. Más aún, en un deporte como el tiro olímpico, en el que dependen “de muchas circunstancias ajenas a nosotros”, y “hay cosas que se nos escapan”, aunque “forma parte del juego”.

De esta manera, Gálvez ya se encuentra preparando las dos últimas competiciones del año, ya que la próxima semana acudirá al Gran Premio Internacional en Granada, y más tarde, en octubre, a la final de la Copa del Mundo con la que pondrá punto y final a su año 2024. Eso sí, ya desde que terminó la competición en París estaba “pensando en Los Ángeles para intentar conseguir esa medalla”, y más aún siendo consciente de que está “en un buen momento, en una buena edad en mi carrera deportiva, en la que tengo ya un bagaje que va sumando, y creo que para Los Ángeles es posible que llegue aún mejor”.

Tras la experiencia de Rocío Gálvez, también estuvo presente la ambición y la juventud de Rafa Lozano Jr. El 'Balita' se ha mostrado “muy contento de haber vivido esa gran experiencia”, y ha reflexionado el hecho de que “hay muchos deportistas con mucha calidad que están toda la vida para eso y muchos no lo consiguen, se quedan en el camino”, por lo que “haberlo conseguido tan joven” es para él “una satisfacción muy grande”. Todo ello a pesar de que “no fue uno de mis mejores combates”, y de que sigue sin estar de acuerdo con la decisión, aunque intenta no pensar en eso y fijarse en sus errores, que cometió “unos cuantos”, e intentará trabajar “en eso, para que en unos años no pase”.

Al igual que Fátima Gálvez, también fija sus miras en cuatro años vista, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Así, Lozano Jr está “solo pensando en seguir en la preparación para seguir ganando torneos”, así como intentar estar “en los primeros puestos del ranking”, aunque obviamente también “con ganas de que pasen estos cuatro años para poder ir a Los Ángeles”.

Por último, pero no por ello menos importante, también recibió su merecido homenaje Antonio Conde, así como Rafa Lozano Sr, aunque no pudo estar presente. Conde, por su parte, recordó esa final entre Francia y Estados Unidos arbitrada por él como “un día muy bonito y especial”, aunque también reconoce que “tampoco da mucho tiempo a disfrutarlo porque estás en el trabajo y con la preparación del partido, y todo lo que sea distraerte de eso es bajar tu rendimiento”. Así, en el momento estuvieron “muy centrados y trabajando muy serios”, aunque ahora, con la perspectiva del tiempo, sí que reconoce que “lo vas disfrutando más”, y está “muy contento con la experiencia”.

Obviamente, pitar una final de los Juegos Olímpicos siempre será, para él, “un hito que quedará ahí”, que recordará con “más cariño”, a pesar de su dilatada experiencia. Aún así, a pesar de haber visto “muchas jugadas espectaculares” y haber vivido “muchas situaciones muy atléticas, muy rápidas, con tiros espectaculares”, Antonio Conde prefiere quedarse “con el abrazo que nos dimos los tres árbitros cuando llegamos al vestuario y descargamos toda la tensión acumulada”. Aunque el calendario no le da tiempo para la relajación, y el árbitro cordobés ya pondrá rumbo, la próxima semana, a Turquía, para la Qualifying Round de la Champions.