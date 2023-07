El Deza Box 77 consigue su primer podio mundialista de la mano de Pepe Osuna

Sin duda alguna, el Deza Box 77 Racing Team se presentaba a tierras checas con pensamientos muy optimistas. Si bien el piloto había realizado un gran entrenamiento en el IDM en el mes previo, la experiencia que lleva acumulando en lo que va de temporada, está haciendo que en cada fin de semana de carreras la progresión esté siendo más que notoria. Por contrapartida, las condiciones climatológicas se pronosticaban complicadas, hecho que haría que el aprendizaje fuera aún mayor para el conjunto de Kawasaki, y cada decisión tomada, clave. La estructura viviría de nuevo una jornada de viernes marcada por el trabajo en pista mojada en la primera sesión, y seca en la segunda. El sábado no se preveía mucho mejor. El único y breve entrenamiento cronometrado se disputó en seco, pero, de nuevo, la gran cantidad de pilotos en pista, la máxima igualdad de la categoría y la dificultad para poder realizar una vuelta como quisiera, llevó a Pepe a la vigesimoquinta posición de parrilla.

La salida a la primera de las carreras el sábado por la tarde no fue mala, las primera vueltas, de infarto. Se sucedieron adelantamientos tras adelantamientos, e incidentes de carrera con muchos toques que hacían que el piloto no solo se tuviera que centrar en el trabajo de remontar, sino el de evitar choques. Pero por si no era suficiente, la lluvia apareció, cuando todos los pilotos disputaban la carrera con neumáticos de seco. Con ello, entró en juego la gran novedad de la categoría para este año, la posibilidad de entrar a cambiar los neumáticos por los de agua. Los pilotos, conscientes del gran riesgo de pilotar en esas condiciones, comenzaron a pasar por pitline para el cambio de compuesto. Pepe decidió continuar, dando una muestra no solo de su calidad, controlando su Kawasaki con una pista super deslizante, sino de su valentía. Ello le llevó a mantener el liderato de carrera, con hasta algo más de cuatro segundos de ventaja. Pero la lluvia no cesaba, y la dificultad de la situación le hizo entrar, perdiendo con ello el tiempo en la parada, para volver a pista y continuar peleando con sus contrincantes hasta pasar la bandera de cuadros en decimoséptima posición, con un sabor agridulce, por haber liderado y haber tenido una gran oportunidad, pero no haber podido rematar el gran trabajo por la dificultad en la estrategia.

De cara al domingo, la situación, o eso se pensaba, solo podía ir a mejor. Pero no fue así, con carrera declarada en seco, un enorme diluvio inundó la pista en la vuelta de calentamiento, obligando a la parada automática en boxes y casi a la cancelación por las grandes lluvias. Finalmente se reinició, a tan solo ocho vueltas, y desde la vigesimocuarta posición, Pepe realizó una salida y dos primeras curvas de infarto, colocándose séptimo. Su escalada continuó hasta liderar por varias vueltas, consiguiendo incluso algo de distancia con el segundo clasificado. Un cuerpo a cuerpo en la última vuelta, en una pista muy complicada por la abundancia de agua, le llevo a pasar la bandera de cuadros en una increíble segunda posición, con sabor a victoria, y consiguiendo con ello el primer pódium mundialista. Las condiciones en pista eran extremas, pero al más joven de la categoría solo le han bastado cinco carreras de experiencia en el Mundial para saborear los liderazgos en carrera y el podio.

Tras los últimos intensos fines de semana de carreras, la estructura cordobesa tiene unas semanas de descanso para coger fuerza de cara a un retorno del parón de verano que vendrá cargado de eventos, en el que se sucederán las carreras del WorldSBK con las del ESBK y varios entrenamientos, lo que harán que la segunda parte de la temporada sea tan intensa como apasionante e interesante.