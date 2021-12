Destellos del 2021: recuerdos de éxito

A la altura de los más grandes. El deporte cordobés ha dado un paso hacia adelante después de una temporada donde la pandemia afectó en exceso al rendimiento de todos ellos, haciendo que, en gran parte, no consiguieran los objetivos propuestos a lo largo del 2020. Sin embargo, el año 2021 traía un cambio de tendencia, logrando asentarse en sus respectivas divisiones e, incluso, ascender a una categoría superior. Asimismo y centrando la mira en el marco individual, los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en el presente curso natural también dejaron un dulce sabor para la provincia califal, así como el Campeonato de Europa levantado por Rafa Lozano en Budva o el subcampeonato alzado por Noelia Gutiérrez en Georgia. Por ello, este periódico ha recogido cinco hitos del presente año con la meta de recalcar el gran trabajo individual y colectivo que se ha logrado hacer en Córdoba.

El Córdoba CF, campeón de la Copa RFEF

Primeramente, el club referente de la ciudad y el que mayor masa social cosecha ha tenido un final de año impresionante. La entidad blanquiverde ha conseguido batir récords tanto grupales como individuales, terminando el 2021 liderando el Grupo IV de la Segunda RFEF -quinta categoría del fútbol español- y desplegando un fútbol en el que pocos equipos de la categoría pueden igualar. Además, el Córdoba ha disputado hasta tres competiciones simultáneas en la que una de ellas ha dejado una imagen para el recuerdo. Javi Flores levantó el trofeo de la Copa RFEF el pasado mes de noviembre en El Arcángel tras vencer en la gran final al Guijuelo. Un hito que no se repetía en el feudo califal desde hacía varias décadas y con la consecución de una competición de este calibre por primera vez en la historia del club califal.

El Milar Córdoba, referente en el baloncesto provincial

El nivel era superior a la categoría en la que estaban y, antes o después iba a suceder, pero la gloria se alcanzó el pasado mes de junio cuando el Dobuss Córdoba Basket -ahora dominado Milar Córdoba- consiguió en el Polideportivo Municipal Blas Infante malagueño el ascenso a la Liga Femenina 2, categoría nacional de este deporte en el apartado femenino. No iba a ser fácil. El conjunto califa llegaba a la localidad de Alhaurín de la Torre con la intención de quedar como primera de su grupo para certificar por la vía rápida esa promoción. Aun así, el primer triunfo ante el León se vio empañado con la derrota frente al Fundación Asnimo, por lo que solo le valía ganar al Valencia Basket B, como así finalmente fue, doblegando al plantel levantino por un contundente 57-45 y devolviendo a Córdoba a una división nacional.

Fátima Gálvez y Alfonso Cabello hacen historia en Tokio

2020 fue un año amargo para todos, pero sobre todo para los deportistas que podían desplegar su potencial en unos Juegos Olímpicos. Esta vez, la ciudad nipona de Tokio iba a albergar esta competición internacional, pero la Covid-19 se encontraba en su fase de plenitud, dejando a un segundo plano estas disciplinas profesionales hasta, al menos, el próximo curso. Aun así, 2021 llegó con ilusión para los atletas olímpicos y paralímpicos cordobeses donde en Japón, una vez más, sacaron a relucir su gran calidad. En primera instancia, Fátima Gálvez se colgó el oro olímpico en la prueba mixta junto a su compañero Alberto Fernández, mientras que Alfonso Cabello hizo lo propio en el apartado paralímpico logrando vencer en la prueba de kilómetro, así como la presea de bronce en la prueba por equipos. Estos profesionales califas entraron en el olimpo de los deportistas merecidamente y a través de un trabajo y una constancia que se vieron reflejadas en Tokio.

La hegemonía del Priego TM

No es precisamente un hecho histórico o novedoso que este equipo venza en el territorio español, pero sí que lo es las veces que lo ha hecho en toda su historia. El Cajasur Priego TM consiguió su séptimo título de Liga a lo largo del pasado mes de junio tras culminar otra brillante temporada. El cuadro prieguense realizó una campaña regular magistral, alzándose con el trofeo que le acredita como mejor conjunto de la Superdivisión masculina de tenis de mesa, rol que no solo revalida con respecto al año 2020, sino que mantiene por cuarto curso consecutivo y lo quiere volver a lograr en el 2022. Todo esto llegó después de un notable encuentro final ante el Arteal (4-1) en el play off disputado en el fin de semana del 12 y 13 de enero en la localidad malagueña de Antequera.

Un ascenso histórico del Deza CBM

Córdoba está de enhorabuena en la actualidad, ya que hasta cuatro equipos de la provincia están jugando en las dos máximas categorías del balonmano a nivel nacional, dos en el ámbito masculino y otros dos en el femenino. De hecho, el último ascenso vivido fue el pasado 6 de junio cuando la Instalación Deportiva Municipal de Fátima vibró con el Deza CBM. El cuadro dirigido por Mario Ortiz disputaba ese mismo fin de semana el sector del Grupo E donde las granotas eran las máximas favoritas y así lo hicieron saber sobre la pista cordobesa. El conjunto rojillo hizo pleno de victorias en este particular play off por subir a la División de Honor Plata Femenina y consiguieron la ansiada promoción en el último partido, venciendo al Mare Nostrum Torrevieja en un choque donde no hubo muchos goles (14-11), pero donde las emociones estaban a flor de piel.