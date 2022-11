El Córdoba Patrimonio Atómicos encara un nuevo inicio ilusionante

Una temporada ilusionante para un club que sigue creciendo a pasos agigantados no únicamente en el fútbol sala. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha comenzado el curso regular con más sombras que luces, pero poco a poco parece estar despertando después de su importante victoria frente al Xota FS. Sin embargo, la mirada no está centrada única y exclusivamente en lo que sucede sobre el 40x20, ya que la entidad blanquiverde tiene numerosas secciones que también comenzarán su pertinente campaña liguera en un espacio corto de tiempo. Tanto es así que el Córdoba Patrimonio Atómicos dará su particular pistoletazo este mismo fin de semana en tierras jienenses.

En efecto. El conjunto blanquiverde de fútbol powerchair quiere seguir acumulando éxitos tanto a nivel andaluz como nacional y para ello comenzará su participación en la Liga Nacional donde se verá las caras contra numerosos equipos del panorama español. En esta primera jornada, el Córdoba Patrimonio Atómicos se trasladará a Jaén el próximo 5 de noviembre y disputará hasta tres encuentros -frente al Inter Jaén CF, Xaloc Alicante FS y CD Leones de la Alhambra- en el Pabellón Carlos Martínez Esteban con motivo de la primera jornada de la competición liguera.

Y es que esta será la tercera edición de la Liga Nacional de Powerchair Football España y el Córdoba Patrimonio Atómicos estará presente en una competición que contará con 20 partidos y cuatro fechas de ida y vuelta en el que se dirimirá al mejor equipo de esta disciplina deportiva. Por su parte, el conjunto blanquiverde también tendrá cambios en su plantel, ya que, semanas atrás, ha confirmado la incorporación tanto de Ana Moreno como de Ana Caballero, jugadoras procedentes del CD Sevilla Bulls. Por tanto, un plantel a la altura de las expectativas para cosechar una grandísima participación en la máxima categoría de fútbol powerchair.