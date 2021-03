Alfonso Cabello quiere su particular décima

Por fin entra en acción. Termina la espera para una de las grandes figuras del deporte cordobés en España y a escala internacional. Regresa y lo hace, como siempre, con ambición. Si bien en este caso es normal pues desde hace años parte como principal favorito en su prueba. En todo caso, Alfonso Cabello retoma la actividad competitiva en 2021. Con los Juegos Paralímpicos de Tokio en el horizonte, el laureado deportista de La Rambla encara esta vez el Campeonato de España de ciclismo adaptado en pista, que se disputa durante el fin de semana en la localidad madrileña de Galapagar. Para no variar la costumbre, el paralímpico acude a la cita con el deseo de alcanzar un oro en la prueba del kilómetro en categoría C5. Más si cabe cuando tiene la posibilidad de dar con su particular décima.

El Velódromo de Galapagar, escenario habitual de la competición, alberga a partir del viernes un Campeonato de España de ciclismo adaptado en pista que se va a desarrollar, como es lógico, bajo estrictas medidas de seguridad e higiene. Porque la pandemia de Covid-19 aún provoca que la denominada nueva normalidad no pueda serlo por completo. El evento arranca el viernes con los entrenamientos oficiales pero no es hasta el sábado cuando comienza la búsqueda de medallas en el municipio de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, uno de los deportistas que piensa en alcanzar metal, y el mejor posible además, es precisamente un Alfonso Cabello que acumula hasta nueve títulos nacionales en esta modalidad. El último es el que consiguió el 12 de enero de 2020.

A principios del pasado año, el rambleño se hizo con su noveno triunfo en la conocida como prueba del kilómetro, que no es otra que la de velocidad, en su categoría. Pero no cesó ahí el cúmulo de méritos para el cordobés durante un período tan complicado como lo fue 2020. También se proclamó campeón del mundo, por sexta ocasión -sólo la quinta, como si fuera poco, en su disciplina predilecta-, y además obtuvo un bronce en el Campeonato de España absoluto. Ésta fue su tercera presea entre corredores no adaptados tras la tercera plaza de 2018 y la segunda de 2019. Aunque hubo más aún, ya que Alfonso Cabello tomó impulso -por si lo necesitara- para enrolarse en el Gurpea Track Team, primer club español de integración. Y con tal entidad se hizo, nada más y nada menos, con el oro en la carrera por equipos.

Sea como fuere, el paralímpico, cuyo palmarés necesita ya más de un folio, busca en Galapagar su décima corona nacional. Va a participar en tierras madrileñas, según la anotación en la hoja de preinscritos, adscrito a la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. No es sorpresivo este hecho sino habitual. Claro está, dada su hegemonía pese a su juventud, el de La Rambla aparece en todas las quinielas a nivel nacional como el principal favorito de su prueba y uno de los más firmes aspirantes también en el desglosado de todo el campeonato. Por cierto, esta primera cita de 2021 tiene una mayor relevancia al tener en cuenta que Alfonso Cabello no va a disputar esta vez el Campeonato del Mundo. Básicamente porque la Unión Ciclista Internacional (UCI) decidió en diciembre cancelarlo. Debía celebrarse entre el 25 y el 28 de marzo.