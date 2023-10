El carrusel de CORDÓPOLIS (27-28-29 de octubre)

22:46 h, ayer

No hay ni un solo partido más, ya sea la categoría que sea, pero en Primera División aún más. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha firmado un inicio de temporada sobresaliente, a la altura de un equipo que no se conforma únicamente con la permanencia en el máximo escalón del fútbol español. Sin embargo, el trabajo no está hecho ni mucho menos, y consolidarse en los puestos de Copa de España es muy complicado. Por ello, los chicos dirigidos por Josan González pisaban la pista de un Industrias Santa Coloma que antes del duelo coqueteaba con la zona de descenso, pero con un potencial que debía plasmar tarde o temprano.