El carrusel de CORDÓPOLIS (26-27 de marzo)

Ganar, ganar y ganar. Esa la meta que se marca el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en cada compromiso. Eso sí, no de cualquier manera. Hay un plan establecido y una manera de ejecutarlo. Ser fiel a ti mismo. No desfallecer por muy dura que sea la adversidad. El conjunto blanquiverde prosigue con su exigente calendario de marzo, y este mismo sábado encara otra cita de nivel. Más kilómetros a las espaldas de una plantilla que está viviendo el ritmo más frenético de toda la Primera División. Y aún así, el rendimiento está permitiendo no dejar de sumar. Con todo, hay una asignatura pendiente para los cordobeses, y esa no es otra que la de crecer también lejos de Vista Alegre, recinto en el que, como es lógico, está sustentando la mayor parte del botín. Pero para soñar en grande, tal y como dijo Josan González, hay que hacerse fuerte igualmente a domicilio. Ese es el reto en este caso en suelo navarro.