Josan González: “Es muy difícil cuando concedemos tantas situaciones”

Duro varapalo el sufrido por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Pabellón Anaitasuna. Los blanquiverdes visitaban el hogar de Xota FS con la ambición de asaltar el octavo puesto en la tabla, aprovechando así el encuentro entre Santa Coloma y Ribera Navarra. Sin embargo, el tanto de los locales a falta de quince segundos para el final del encuentro dejó al conjunto cordobés sin sumar puntos.

Ante esta situación compareció Josan González en la rueda de prensa posterior, que comenzó explicando que han perdido “una gran ocasión de sumar puntos, y de hacerlo de tres en tres”. “Es muy difícil cuando concedemos tantas situaciones que vienen de errores tácticos que tenemos muy mamados, tenemos que buscar la fórmula para convencer a los jugadores de que las cosas son así, de que para algo hay un sistema defensivo en cada situación de juego”, ha comentado un visiblemente enfadado Josan, que es sabedor de la importancia que tenía este encuentro.

Además, el problema sufrido por los cordobeses no es nuevo, si no que, tal y como ha comentado el preparador, es algo recurrente en los últimos encuentros. “Volvemos a demostrar lo mismo una vez más con ese tipo de goles que estamos encajando en los partidos decisivos”, ha afirmado, antes de añadir que “hoy podría haber sido también un partido decisivo para marcar un antes y un después en lo que queda de temporada, pero no lo hemos sabido hacer, como nos pasó el día de Tudela, encajando goles que no son normales en nosotros”. La problemática, además, se hace más evidente, ya que encajar este tipo de tantos “se están volviendo normales”, por lo que el preparador pontano asume sus responsabilidades, reconociendo que tiene “que buscar la fórmula para volver a asentarnos como ese equipo sólido y defensivo que somos”.

Pese a todo, Josan González ha abogado por ver las diferentes lecturas que ofrece el partido, intentando así buscar indicios positivos en la actuación blanquiverde. En este sentido, ha querido destacar que, “después de empezar otra vez perdiendo, somos capaces de empatar y nos levantamos”. En cambio, un fatídico minuto hace que el marcador quede en 3-1, momento en el que “el equipo ha dado un paso al frente en cuanto a mentalidad competitiva, y eso es lo que nos ha faltado, mantenerlo los cuarenta minutos”. Tras lograr darle la vuelta al marcador y fijarlo en 3-4, el Córdoba Patrimonio gozó de “ocasiones clarísimas para hacer el 3-5”, pero finalmente no supieron aprovecharlas y el partido se les escapó de entre sus dedos.

Por último, el entrenador cordobés ha destacado también la valentía de su equipo jugando con portero-jugador en ambos tiempos, buscando así el partido en todo momento. Sin embargo, “el quinto gol es una muestra más de esa falta de competitividad. Nos queda una falta por hacer, el balón está en el córner, sale el balón entre tres jugadores y acaba dentro de nuestra portería cuando quedan catorce segundos”, ha explicado. Ante esto, González ha reconocido que hay que “mejorar mucho esa faceta competitiva si realmente queremos dar un paso al frente en la competición y no pasar apuros, porque si seguimos encajando este tipo de goles, cien por cien nos vamos a meter en un problema”.