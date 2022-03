Un cruel final

Una nueva oportunidad para asaltar la octava plaza. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad quería aprovechar ese enfrentamiento que existía entre Industrias Santa Coloma y Ribera Navarra para acabar esta jornada en puestos de play off por el título de la máxima categoría de este deporte a nivel nacional, aunque no iba a ser nada fácil. El cuadro dirigido por Josan González viajaba hasta Navarra para enfrentarse al Xota FS en el Pabellón Anaitasuna. Un conjunto navarro que no está realizando una buena temporada, estando a prácticamente la misma distancia de la promoción que del descenso, aunque su poderío como local seguía existiendo y así lo plasmaron en los primeros minutos del choque.

Un partido que arrancó muy intenso desde los primeros minutos. Ambos equipos salieron al Pabellón Anaitasuna con ganas de conseguir la victoria y eso se notó en el marcador, ya que, en primera instancia, Linhares adelantó a los locales, mientras que Zequi, a los cuatro minutos del primer acercamiento, impuso nuevamente las tablas al marcador. Una vez terminado este intercambio de golpes, tanto el Córdoba Patrimonio de la Humanidad como Xota FS relajaron sus pretensiones, calmando las internadas ofensivas y haciendo que sus bloques no llegasen con demasiada facilidad al arco rival, aunque todo esto cambió con el paso de los minutos.

Tras el ecuador de la primera mitad, el cuadro dirigido por Imanol Arregui dio un paso hacia adelante en el partido. Por su parte, el Córdoba Patrimonio de la Humandiad había desconectado del choque de tal manera que dejaba muchos huecos en su defensa e incluso le costaba formar jugada desde atrás. Esta serie de errores en la zaga terminó por hacer que el Xota FS se adelantase en el marcador por medio de Juninho e incluso Vento, dos minutos después, acrecentase la ventaja en un pabellón navarro que estaba viendo las famosas desconexiones que tanto ha sufrido el cuadro blanquiverde a lo largo de la primera vuelta y que había logrado paliar en los últimos partidos.

Aun así, la escuadra dirigida por Josan González no es la mismo que empezó la temporada y eso se notó sobre la pista del Xota FS. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad pidió un buen tiempo muerto tras el último tanto y el técnico cordobés decidió que era momento para emplear el portero jugador. Esta estrategia pilló de sorpresa a un conjunto navarro que comenzó a dar muchas facilidades defensivas, que fueron aprovechadas por un equipo califal que devolvió las tablas al marcador gracias a los tantos de Perin y de Saura. Con este empate, ambos planteles se fueron al paso por vestuarios con todo por decidir a lo largo de la segunda mitad.

El inicio de este nuevo periodo dejó una cosa clara y es que Alberto Saura está volviendo a rendir a un nivel extraordinario. El pívot de La Unión aprovechó una falta al borde del área en el primer minuto de esta segunda mitad para adelantar a los blanquiverdes por primera vez en el encuentro. De hecho y conforme los minutos iban pasando, el dominio en campo navarro se iba acrecentando y Saura tuvo una nueva oportunidad para hacer el hat trick después de un intento de Caio César, pero su disparo se marchó excesivamente alto. Por su parte, el Xota FS acumulaba faltas y a falta de diez minutos para la finalización del choque estaba al borde del doble penalti, mientras que tampoco se encontraba del todo cómodo sobre su propia pista.

Aun así, el Xota FS debía demostrar su potencial como local a pesar de su situación en la tabla clasificatoria y fue creciendo en el partido. Tanto fue así que los chicos dirigidos por Imanol Arregui comenzaron a llegar con más facilidad al arco defendido por Alfonso Prieto hasta que Linhares nuevamente impuso las tablas en el electrónico. A partir de este tanto, ambos planteles decidieron que era oportuno desplegar el portero jugador y en estas primeras jugadas con superioridad, Álex Viana estrelló su disparo en el larguero. Sin embargo, finalmente el conjunto navarro fue el que asestó el último golpe cruel al partido, debido a que Bynho anotó el quinto tanto a falta de 15 segundos, dejando de vacío a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que tendrá que resarcirse de este duro mazazo.