El Emilio Macarro, territorio desconocido para el Córdoba CF

El sprint final de la temporada en Segunda RFEF está dejando mucha igualdad en el Grupo IV, aunque hay cosas que no cambian. El Córdoba CF acumula nueve victorias consecutivas sobre el césped -contando la derrota administrativa ante el San Fernando como triunfo después de lo sucedido en la Ciudad Deportiva Maspalomas- y quiere asegurar lo antes posible el ascenso a la Primera RFEF, pero no será tan fácil. Los chicos dirigidos por Germán Crespo visitarán por primera vez en la historia el Estadio Emilio Macarro Rodríguez en busca de tres puntos que le alejarían de un Cacereño que tiene un doble desplazamiento complicado en los siguiente siete días.

En efecto. El Córdoba CF podría estar en sus últimas semanas como equipo de la cuarta máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Tal y como contó este periódico, la entidad blanquiverde tiene la posibilidad de ascender a Primera RFEF a lo largo de la próxima semana en Cáceres, pero todo ello pasa por que el Cacereño pierda su doble encuentro lejos de territorio extremeño ante San Roque de Lepe y Mensajero, mientras que el club califal debe vencer a Montijo y al segundo clasificado. Aun así, el equipo dirigido por Juan Marrero será el primer escollo de un equipo cordobesista que será la primera vez que visite este feudo.

El cuadro blanquiverde aún no sabe lo que es visitar el Estadio Emilio Macarro Rodríguez, ya que el único encuentro que se ha celebrado entre ambos equipos fue durante la primera vuelta de este campeonato regular con victoria solvente de los chicos dirigidos por Germán Crespo en El Arcángel (3-1). Aun así, el Montijo fue un equipo que no resultó sencillo para un Córdoba CF que resulta intratable en su propio feudo, por lo que el conjunto extremeño intentará vencer a los califas en su propio tapete, aunque la última racha liguera no invita a ello.

El Montijo llega a este enfrentamiento ante el Córdoba CF inmerso en una mala dinámica, ya que acumula dos derrotas consecutivas ante Xerez Deportivo (1-0) y San Roque de Lepe (0-1) que le ha hecho perder el ritmo necesario para luchar por la segunda plaza del Grupo IV. Aun así, los buenos resultados conseguidos a lo largo de la primera vuelta y en el inicio de la segunda han hecho que siga momentáneamente en puestos de play off para ascender a Primera RFEF, aventajando al Villanovense en dos puntos. Por ello, este choque ante el cuadro blanquiverde es vital para sus aspiraciones y no dudarán en intentar sumar tres puntos más para asentarse en la posición de privilegio y que da opción a disputar esa promoción a la tercera máxima categoría de este deporte a nivel nacional.