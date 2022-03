Con la mirada en alto

Ganar, ganar y ganar. Esa la meta que se marca el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en cada compromiso. Eso sí, no de cualquier manera. Hay un plan establecido y una manera de ejecutarlo. Ser fiel a ti mismo. No desfallecer por muy dura que sea la adversidad. El conjunto blanquiverde prosigue con su exigente calendario de marzo, y este mismo sábado encara otra cita de nivel. Más kilómetros a las espaldas de una plantilla que está viviendo el ritmo más frenético de toda la Primera División. Y aún así, el rendimiento está permitiendo no dejar de sumar. Con todo, hay una asignatura pendiente para los cordobeses, y esa no es otra que la de crecer también lejos de Vista Alegre, recinto en el que, como es lógico, está sustentando la mayor parte del botín. Pero para soñar en grande, tal y como dijo Josan González, hay que hacerse fuerte igualmente a domicilio. Ese es el reto en este caso en suelo navarro.

En efecto, y es que la plantilla califa despedirá en Anaitasuna (16:00), y tras las tablas firmadas el pasado miércoles ante el Real Betis Futsal, un condensado marzo. En lo que será el octavo compromiso del mes, los blanquiverdes se han desplazado hasta Pamplona para medirse al CD Xota, equipo que, como los ribereños, tratan de alcanzar lo antes posible la salvación matemática para pensar en cotas mayores. Los navarros, de la mano del sempiterno Imanol Arregui, se hallan en la undécima posición con cuatro puntos menos que los califales y buscarán reencontrarse con el triunfo tras cuatro jornadas en las que solo han sido capaces de lograr un empate.

Sin duda, y pese al bajón de nivel sufrido durante las últimas campañas, el feudo navarro es uno de los más difíciles de asaltar de toda la categoría. Es más, el Córdoba Patrimonio nunca ha ganado allí, por lo que intentará rascar sus primeros puntos en la pista de un Osasuna al que, por el contrario, se le ha dado también mal sus visitas a Vista Alegre. Más que nunca, un duelo de iguales y de dos conjuntos con aspiraciones similares. Tras amargos desenlaces recientes en distintos torneos, Córdoba y Xota miden fuerzas en buscar de dar un paso casi definitivo en lo clasificatorio con respecto a la zona baja y alimentar aún más la esperanza de acercarse al tren del play off.

El técnico blanquiverde, algo contrariado tras el último envite liguero, intentará que su equipo se reencuentre con el triunfo como visitante, circunstancia que solo ha sucedido una vez en la presente temporada. El pontanés contará con las dudas de Cristian Ramos, Miguelín y Kazuya Shimizu, aspecto que ha obligado a aumentar el número de expedicionarios que se desplacen a la capital navarra. El encuentro, antesala del parón liguero que se prolongará hasta el 16-17 de abril, será dirigido por los colegiados Santander Flamerique (C. Aragonés) y Peregrino Ambrosio (C. Riojano).