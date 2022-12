El carrusel de CORDÓPOLIS (10-11 de diciembre)

12:32 h

No es del todo a vida o muerte, pero casi. Las oportunidades se van acabando y el margen de error cada vez es menor para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tanto por arriba como por abajo. La emoción y, a su vez, la presión son enormes para la mayor parte de los clubes de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y eso queda reflejado en una tabla clasificatoria de puro infarto. Entre los mismos, cómo no, está el conjunto blanquiverde, que de momento se mantiene en una posición cómoda, aunque la necesidad se va haciendo mayor jornada tras jornada. No puede perder más terreno el equipo de Josan si quiere seguir con vida en su ambiciosa pelea por la Copa de España, pero tampoco lo puede hacer si no quiere ver como el abismo cada vez se le acerca más. Y en este caso puede ser una situación u otra.