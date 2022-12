Josan González: “Recibimos goles de patio de colegio”

Un partido muy importante de cara a saltar definitivamente del objetivo de la permanencia a una posible Copa de España, pero, esta vez, este hito ambicioso queda prácticamente inalcanzable. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad visitaba este sábado al Ribera Navarra, un colista que quería emerger en una igualada clasificación de Primera División y, para ello, debía vencer a un conjunto blanquiverde que acabó sucumbiendo con el paso de los minutos y se acerca peligrosamente a la zona de descenso, mientras que se aleja de la Copa de España. Tras el duelo frente al cuadro navarro, el técnico Josan González compareció ante los medios de comunicación y ha añadido que espera seguir creciendo en la recta final de la primera vuelta.

Pesadilla en Tudela

En primera instancia, el entrenador pontano analizó un “buen partido” de los blanquiverdes, aunque no tanto en el apartado defensivo. “Se complica mucho el puntuar en cualquier campo cometiendo los errores que cometemos en las dos áreas. Más allá de la zona ofensiva donde hemos metido tres goles fuera de casa y hemos generado muchas ocasiones, pues estamos recibiendo goles de patio de colegio y en eso tengo que darle una vuelta al día a día y ver en qué puedo ayudar a los jugadores para no cometer estos errores. Me viene a la cabeza como tres goles evitables y es cierto que Tudela con su juego ha podido meter otros goles, pero la realidad es que, de los goles encajados, tres han sido un regalo, más allá de su acierto”.

Por otro lado, Josan sabía que la Liga iba a poner a cada equipo en su “sitio” y, actualmente, la lucha del Córdoba Patrimonio de la Humanidad está en esa “zona media o baja de la tabla clasificatoria”. “Ahora tenemos una semana por delante donde por fin acaba este Tourmalet de partidos. Salimos airosos de lesiones, que es importante, y ahora a pensar en el siguiente partido. Cabeza fría y corazón caliente para seguir sumando puntos esta temporada”. Entretanto, el técnico pontano ha recalcado la “igualdad” que existe en Primera División, aunque ha insistido en que la mayoría de los objetivos se dilucidarán al “final de temporada”. “Más allá de los siete equipos que van a estar en la zona noble, los demás vamos a estar peleando con uñas y dientes por todo. En ese aspecto tenemos que mejorar porque no podemos regalar nada”, ha culminado.