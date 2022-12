La bolsa o la vida

No es del todo a vida o muerte, pero casi. Las oportunidades se van acabando y el margen de error cada vez es menor para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tanto por arriba como por abajo. La emoción y, a su vez, la presión son enormes para la mayor parte de los clubes de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y eso queda reflejado en una tabla clasificatoria de puro infarto. Entre los mismos, cómo no, está el conjunto blanquiverde, que de momento se mantiene en una posición cómoda, aunque la necesidad se va haciendo mayor jornada tras jornada. No puede perder más terreno el equipo de Josan si quiere seguir con vida en su ambiciosa pelea por la Copa de España, pero tampoco lo puede hacer si no quiere ver como el abismo cada vez se le acerca más. Y en este caso puede ser una situación u otra.

Josan González: "Vamos con mucha confianza y con autocrítica en las cosas que podemos mejorar"

Saber más

Así es, importante duelo el que afrontará el cuadro califa en la tarde de este sábado (20:00) en el Ciudad de Tudela. Los blanquiverdes se desplazarán hasta tierras norteñas para medirse al Ribera Navarra, equipo que, pese a ocupar la plaza de farolillo rojo de la máxima categoría, llegará a la cita en una inercia positiva tras su victoria en el feudo del Industrias Santa Coloma (1-3) y a tan solo dos puntos de los califales. Complicado choque ante los de Diego Ríos en lo que será una de las últimas opciones de los blanquiverdes de aferrarse al sueño por alcanzar puestos de Copa de España al término de la primera vuelta.

Y es que tan solo dos puntos separan al Córdoba Patrimonio del octavo clasificado con tres duelos por disputarse. Eso sí, la lista de contendientes es enorme, por lo que cualquier tropiezo puede hacer que las opciones se disipen casi por completo. Es más, hasta el propio club navarro, pese a ir último, tiene posibilidades matemáticas, por lo que se aferrará a ese sueño, ya no solo para escapar de la parte baja, sino también para intentar equilibrar el nivel hacia un plano similar al de la campaña anterior, en la que fue uno de los equipos revelación.

Josan González, a diferencia de las tres últimas jornadas, no podrá contar con toda su plantilla ya que Pulinho se encuentra en Brasil solventado trámites burocráticos. Ello ha provocado que la expedición cordobesista esté formada por 13 jugadores. Lograr los tres puntos en Tudela supondría un balón de oxígeno de cara a las dos últimas citas del año, las cuales serán ante rivales de enjundia como ElPozo Murcia Costa Cálida, en Vista Alegre, y Viña Albali Valdepeñas, en el Virgen de la Cabeza. La cita sabatina en el Ciudad de Tudela será dirigida por los colegiados gallegos Menéndez Nistal y Vilas López.