Germán Crespo: “Me iría preocupado si no hubiésemos generado ocasiones”

Una derrota dura, pero que debe de servir para que todos los integrantes del Córdoba CF recuerden que esto no será un camino de rosas. La AD Alcorcón ejecutó a la perfección su plan de partido y logró imponerse a los de Germán Crespo por 3-0, recortando así distancias en la tabla y dejando al líder con un colchón de cuatro puntos con respecto a su más inmediato perseguidor. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Crespo ha asegurado que “ves el resultado y parece que el Alcorcón ha sido muy superior”, pero ha explicado que “cuando mejor estábamos en la primera parte ha llegado el gol de ellos, hemos pasado del 0-1 al 1-0”, en una jugada que se había comentado en el seno del equipo, ya que “a la contra tienen gente muy rápida arriba”.

No será un camino de rosas

Siguiendo con el análisis del encuentro, el granadino ha explicado que, tras ese primer tanto, el segundo gol ha venido de otro contragolpe, y, en la segunda parte, los blanquiverdes han ido a por el partido, y han tenido “una ocasión clara con Álex Bernal que nos podría haber metido en el encuentro ,pero que al final ni ha finalizado ni ha dado el pase a los compañeros. Ya en los últimos minutos nos hemos encontrado con ese 3-0 porque ellos acumulaban mucha gente atrás y en los últimos 20 o 25 minutos nos ha faltado tener las ideas más claras, sobre todo en esos últimos metros”.

La nota positiva, si es que existe, es que el buen trabajo realizado con anterioridad por el conjunto califal le permite seguir líder a pesar del tropiezo. Crespo ha reconocido que “venimos a jugar ante un rival que está haciendo las cosas muy bien, con una plantilla muy buena, sabiendo a lo que juega en cada momento y que había tenido un traspié en la última semana”. Su equipo, por otro lado, venía con la idea de “mantener la ventaja que tenemos en la tabla”, pero sabían que “es muy complicado ganar fuera de casa, y más en un campo y con un rival como el que teníamos hoy”. A todo ello se le suma el cansancio físico acumulado por los equipos, ya que ha apuntado que “hay jugadores con mucho recorrido como es Carracedo, Simo o Fuentes, que les falta la frescura de no haber jugado hace tres días. Habíamos hablado que en esos primeros minutos el Alcorcón iba a presionar en bloque alto, pero que con el paso de los minutos no iban a poder mantener esa intensidad porque también vienen de competir”.

Sin embargo, el plan no ha acabado saliendo bien, ya que “en la primera parte se ha alternado un poco el dominio del balón”, y pese a que estima que su equipo es “mucho más vertical”, al final “la frescura que puedes tener si juegas cada siete días no es la misma que si juegas tres partidos”. Por ello, ha apostado por jugadores como Adrián Fuentes, que “cuando sale contra el Dépor, en los últimos veinte minutos nos da la posibilidad de ganar el partido, y el otro día, dentro de la limitación que teníamos ofensivamente al tener un jugador menos también aportó su trabajo”, aunque ha subrayado que “hoy no ha estado como creíamos”. Por otro lado, Crespo ha explicado que su once inicial ha sido “más o menos lo que llevamos haciendo en las quince jornadas anteriores”, y que “el equipo ha hecho hoy las cosas bien, pero claro, ves el marcador, ves que te han generado ocasiones, ante un gran rival han dominado el partido y han tenido el balón, y la diferencia ha sido que ellos cada vez que han llegado nos han hecho gol, y nosotros no hemos definido bien los acercamientos que hemos tenido”.

Germán Crespo ha vuelto a poner el foco en esa ocasión de Álex Bernal marrada por los blanquiverdes, ya que ha estimado que “si hacemos el gol, seguro que le hubiesen entrado las dudas al Alcorcón”. Ante la falta de acierto y de claridad de ideas de su equipo, ya en los últimos minutos se ha ido “más con el corazón que con la cabeza”, por lo que no se ha logrado remontar. Aún así, el granadino no cree que a su equipo le falte efectividad fuera de casa, y ha analizado el hecho de que “no hemos conseguido goles ante un Dépor que también generamos y pudimos ganar el partido en los últimos minutos, y con un Alcorcón”, por lo que solo se iría “preocupado si no hubiésemos generado ocasiones. Creo que se ha generado tanto en la primera como en la segunda, pero lo que marca diferencias en el fútbol es el acierto de cara a meta, y hoy el Alcorcón ha tenido mucho más acierto que nosotros”.

En cuanto al rival, la AD Alcorcón, Crespo ha declarado que “sabíamos su punto fuerte”, que no es otro que “si son capaces de mantener la portería a cero, son un equipo vertical a la contra”, y ha vuelto a hacer énfasis en la gran acumulación de cansancio que tiene su plantilla tras una semana complicada. “Estamos prácticamente como cuando terminamos el partido ante el Dépor: con siete puntos de ventaja ante el Dépor si gana hoy, con tres al Alcorcón, y nada, a intentar ganar el partido ante el Mérida para irnos a las vacaciones como líderes, que era lo que íbamos buscando”, ha añadido. Y, sobre el conjunto alfarero, ha apuntado que “el otro día rotaron bastante el equipo y quizás hoy tenían más frescura”, y que esa falta de acierto de los suyos en los últimos metros ha hecho que estuviesen “expuestos a que en una contra te marquen y te ganen. Eso es lo que no me ha gustado, que el tercer gol lo hemos recibido con un jugador libre de marca en el área de meta”.

Esta derrota deja el goal average particular del Córdoba CF con la AD Alcorcón en una situación delicada. Sin embargo, ha recordado Crespo que “aún queda mucho por jugar”, y que pese a que “al final casi seguro que tanto Alcorcón como nosotros estaremos peleando por ese primer puesto y por ese ascenso”, la idea es “mantener o ampliar la diferencia que tenemos en los próximos partidos”, ya que “sabemos el calendario que tienen el resto de equipos y nosotros venimos de enfrentarnos a dos equipos que van a estar en la pelea por ese ascenso, y ahora nos viene un calendario con equipos de media tabla para abajo, mientras que los equipos de arriba se van a enfrentar entre ellos. Vamos a intentar hacer las cosas bien, que ahí es donde se consiguen los objetivos, con los equipos de abajo”.

Por último, ha calmado a la afición con la lesión del extremo hispano-marroquí Simo, y pese a que tiene una inflamación importante en el tobillo, desde el club creen “que no es una lesión importante”, sino que puede tratarse de “un esguince de tobillo de grado I”, aunque aún queda ver la valoración de los doctores. Además, ha querido pedir a la hinchada “que estén con nosotros”, y ha alabado lo visto hoy en Santo Domingo, donde “a pesar de un resultado muy negativo, han estado animando hasta el último segundo”. “Creo que la diferencia que tenemos con muchos equipos es la afición que tenemos. Lo están demostrando semana tras semana, cuando jugamos en casa, y hoy, que a pesar de la derrota que hemos tenido, se quedan animando y celebrando prácticamente como si hubiésemos ganado. Y decirles que el sábado vayan a El Arcángel, que vamos a intentar dedicarle o conseguirle otra victoria. Irnos al parón navideño como primeros sería un premio para ellos, que son los que más se lo merecen”, ha concluido.