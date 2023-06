Las 'balas verdes' se suben al podio en Portugal

Intenso fin de semana de carreras en la cuarta ronda del Campeonato de España de Velocidad (ESBK) en el circuito de Estoril, con unas condiciones de pista cambiantes en prácticamente cada sesión, pero donde el Deza-Box 77 Racing Team se trajo unos buenos resultados. En las jornadas de entrenamientos libres, solo los pilotos que aún no conocían este circuito, Tomás y Uriel, salieron a una pista muy complicada, para al menos dar las primeras vueltas en el trazado luso.

Antonio Torres se enfrentaba a la cuarta cita con la aspiración de atacar al máximo, para recuperar posiciones en la general. En el único libre disputado, y en el cronometrado, dejó ver claras sus intenciones, liderando la tabla en ambas ocasiones, y dejando escapar la pole por tan solo unas décimas. En ambas carreras estuvo primero, marcó vuelta rápida y mostró un ritmo de victoria, pero en ambas ocasiones, se tuvo que conformar con el segundo puesto, en la primera de las mangas por la caída de un rival y tener que evitarlo, y en la segunda, por una repentina bandera roja. Además, se coloca líder de la Kawasaki Ninja Spirit.

Iván Muñoz ha salvado los muebles del fin de semana más complicado para él hasta el momento. No terminó de encontrar la puesta a punto que le hacía ir cómodo, por tanto, no pudo clasificar como habría querido. En la primera de las carreras, un problema técnico en las últimas vueltas le privó de todas sus opciones, finalizando undécimo. En la segunda, la falta de sensaciones le hizo no poder dar su máximo, teniéndose que conformar con una duodécima posición, cogiendo unos importantes puntos de cara al campeonato.

Iván Bolaño llegaba a su cita de casa, el circuito que le ha visto pilotar en sus años de crecimiento en distintas categorías. A pesar de no realizar los libres, en el crono pudo cuadrar una vuelta que le llevaba a pensar en la lucha por el podio en las carreras, y así fue. En la primera se mantuvo en el grupo delantero, con una ardua lucha codo a codo con sus rivales, con varios cambios de ritmo que le llevarían a quedarse a un suspiro del podio, en quinta posición. En la segunda manga la lucha por las posiciones fue aún más dura, terminando decimosegundo, aunque con un buen sabor de boca tras un fin de semana en el que el piloto de Badajoz ha vuelto a dar otro paso adelante.

Uriel Hidalgo de nuevo impresionó en un circuito que además era nuevo para él. Sus primeros pasos fueron en unos escasos libres, con las peores condiciones posibles, pero el talentoso catalán ha sabido sacar sus mejores dotes de pilotaje para clasificar quinto. En ambas carreras ha luchado en el grupo delantero, batiéndose curva a curva por el podio y finalizando octavo y noveno con un sabor agridulce, tras un gran trabajo durante el fin de semana, pero con ganas de más. Tomás Marín ha completado un fin de semana en el que el objetivo era retomar sensaciones. El piloto llegaba tras meses sin pilotar, además de tras una complicada lesión en su brazo y escafoides, con operación incluida. Con el pensamiento de ir de menos a más, el colombiano fue recobrando el feeling con su Kawasaki a través de las sesiones, bajando sus propios cronos en cada una de ellas, acabando motivado tras la gran mejora.

Para finalizar, Guillem Erill, en Supersport Next Generation, ha completado un fin de semana satisfactorio. Se readaptó a su Kawasaki en escasas vueltas, y con unas condiciones de pista muy cambiantes por lluvia. Consiguió clasificarse decimocuarto a pesar de una leve caída. En las carreras fue de menos a más, rebajando sus cronos y cogiendo el ritmo, así como escalando posiciones, para finalizar decimotercero y duodécimo. La estructura cordobesa tendrá un mes libre de carreras hasta la siguiente cita, con ocasión del Mundial de Superbikes en Imola, aunque están previstos algunos entrenamientos durante este descanso para la mejor preparación de los pilotos.