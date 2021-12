Un año marcado por luces y sombras en el apartado polideportivo

Tras un 2020 marcado por la pandemia de la Covid-19 y la posterior cancelación de numerosas competiciones y espectáculos deportivos en el ámbito cordobés, el 2021 comenzó con mejor suerte en el territorio polideportivo. Los éxitos del gran dominador de la Superdivisión, el Real Club Priego, guiaron en el tenis de mesa cordobés, aunque la Copa de Europa se le sigue resistiendo a los de Luis Calvo. En el Museo de la Almendra Francisco Morales, las de la Subbética no acaban de encontrar su mejor nivel, y buscarán resarcirse de los malos resultados cosechados hasta el momento. Por otro lado, en el apartado del voleibol, la vuelta del Adecor, uno de los clubes más laureados de Córdoba, supuso la buena noticia dentro del panorama deportivo, y se une al Academia en la lucha por los puestos altos de la tabla, objetivo compartido con el club masculino de Salesianos. Por último, en lo referente al rugby, el descenso del Mezquita lo emparejó con el CRAC, encontrándose ambos conjuntos en la actualidad en la Segunda Regional, en la que luchan por mejorar su rendimiento con un Mezquita que se destaca en la segunda posición.

Suerte dispar para los prieguenses

El año no pudo empezar de mejor manera para el tenis de mesa masculino. Tras otra soberbia temporada del Real Club Priego TM, el club sumó su séptima liga tras vencer en la final de la Superdivisión al Arteal por 4-1. Los prieguenses encadenaban así su cuarto título liguero consecutivo, confirmando la supremacía del equipo en la división. Por si fuese poco, apenas dos días después, Diego Ferreira culminó la hazaña cerrando con victoria el encuentro frente a Asisa Borges Vall y proclamando al Priego como vencedor de la Copa del Rey por octava ocasión. Ya en la actual temporada, los prieguenses han comenzado su andadura hacia la octava liga de la mejor forma, haciendo de la imbatibilidad la marca de la casa. El Priego acumula ya cuatro victorias y un empate en el Grupo 1, ocupando la plaza de líder a dos puntos de su más inmediato perseguidor, el Irún Leka Enea Marpex. En competición europea, tras declinar su participación la pasada campaña por motivos económicos, los de Luis Calvo volvieron este año a la Copa de Europa, y resolvieron de manera eficaz la primera ronda en Salzburgo clasificando como segundo del grupo del sector. Ya en la segunda fase, el Cajasur acabó cayendo derrotado tras perder (de manera ajustada y con multitud de bajas) los tres partidos disputados en Austria, diciendo así adiós a Europa.

En lo referente al Museo de la Almendra Francisco Morales, lo cierto es que los resultados no acabaron de acompañar al conjunto femenino. Tras clasificar en el segundo lugar en la Superdivisión, las prieguenses no lograron el acierto necesario en la postemporada, cayendo derrotadas en su primer partido frente al Hujase Jaén, privando así al club entonces denominado como Vidreoservice de luchar por el título liguero. En Copa del Rey la suerte fue similar, alcanzando los cuartos de final, pero finalmente cediendo la victoria ante uno de los favoritos, el UCAM. Pese a todo, la buena posición liguera sirvió para que el Museo de la Almendra Francisco Morales pudiese estar presente este año en competición europea, una Copa de Europa en la que el club cordobés acabó perdiendo en la liguilla celebrada en la localidad serbia de Novi Sad, no llegando a alcanzar así la ansiada tercera ronda tres perder los dos encuentros por dos contundentes 3-0. Ya en la presente campaña, las cordobesas no han logrado igualar el nivel visto el curso anterior, con un discreto bagaje de tan solo una victoria y cuatro derrotas, que las ha llevado a ocupar el penúltimo puesto en la tabla con tan solo dos puntos.

Una vuelta muy especial en el voleibol cordobés

En cuanto al voleibol, la buena nueva vino en forma de regreso. La Covid-19 obligó a muchos equipos a detener su actividad, ante la imposibilidad de disputar encuentros por la pandemia. Sin embargo, tras un año de ausencia, el deporte cordobés recuperó a uno de los equipos referencia, el Adecor. Las azulonas volvían a la competición y lo harían en la Primera Andaluza, uniéndose así al Academia Voleibol Córdoba en su lucha por clasificarse para el grupo Oro, que da opción de pelear por el título. El AVC, que la pasada campaña también disputó la mencionada Primera División junto con el Unión Cordobesa Voleibol, cerró la temporada en cuarta posición en su debut en la categoría senior, mientras que el Unión Cordobesa, por su parte, acabó ocupando la séptima plaza. Ya en la presente temporada, Adecor y Academia se encuentran actualmente disputándose la tercera plaza, con ambos conjuntos separados por tan solo tres puntos tras siete partidos disputados hasta el momento.

En el apartado masculino, el Salesianos ha seguido siendo el máximo representante en el panorama cordobés. Tras una accidentada campaña 2021 en la que la Covid-19 fue la principal característica, obligando a culminar de manera prematura el curso, este año el club ya parece asentado en la Primera Andaluza. El conjunto dirigido por Juan Ruiz, que se quedó a las puertas del play off la pasada campaña, sigue con un ritmo fuerte esta temporada, persiguiendo esa clasificación. Actualmente, después de disputar los primeros cinco encuentros, el club colegial se encuentra ubicado en mitad de tabla, a tan solo dos puntos del segundo y tercer clasificado, con la ilusión y la ambición por conseguir esa ansiada clasificación al play off por el título.

En busca de la reacción por parte de Mezquita Rugby y CRAC

Por último, en lo que al rugby se refiere, el año comenzó con las buenas noticias de que la competición volvería a los campos cordobeses tras más de once meses de interrupción a causa de la pandemia. El Club de Rugby Amateur Córdoba (CRAC) lo haría en primera instancia en la Segunda Regional, división en la que ha permanecido hasta la presente campaña. El Mezquita Rugby, por su lado, debutaría en la Primera Regional sin la suerte de su lado puesto que, finalmente, al acabar el curso, acabaría volviendo a la actual Segunda Regional. Ahora, ambos conjuntos comparten clasificación en el grupo occidental de la mencionada categoría, en la que el Mezquita Rugby ha comenzado su andadura con mejor pie. El club califa ocupa actualmente el segundo puesto en la tabla, con 13 puntos, a siete de distancia del líder, CR Tartessos Huelva, que cuenta sus partidos por victorias hasta el momento. En el caso del CRAC, la andadura no ha comenzado de la mejor manera posible puesto que, tras los cuatro partidos disputados, el club cordobés aún no conoce la victoria, y tan solo ha logrado sumar dos puntos gracias a su empate frente al Club Bucaneros. La reacción debe llegar cuanto antes para así poder luchar junto con el Mezquita Rugby por los puestos altos de la tabla.