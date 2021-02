El Adesal cae con honor en Granollers

Jornada dura, pero no imposible. El Adesal está inmerso en una dura crisis extradeportiva después de anunciar que, si no reciben las subvenciones pactadas al inicio de temporada, podrían no terminar la actual campaña en la máxima división femenina del balonmano nacional. Aun así, el plantel dirigido por Rafa Moreno ha intentado que esta situación no le afecte y ha viajado hasta Cataluña con la mayor ilusión posible. Las de La Fuensanta tenían el reto de derrotar a un equipo que es actualmente candidato a llevarse el título de campeón de la Liga Guerreras Iberdrolas. El KH7- BM Granollers recibía a las cordobesas con el objetivo de igualar en puntos al Rocasa Gran Canaria, actual líder de la tabla clasificatoria. De hecho, el cuadro catalán fue mejor en el computo global del encuentro, llevándose dos puntos muy importantes de cara a su particular lucha por el campeonato.

Un encuentro que comenzó con el Granollers arrollando. Las jugadoras dirigidas por Robert Cuesta no querían que el Adesal diese la sorpresa de la jornada y lograron un inicio demoledor, consiguiendo aventajar a las visitantes en cinco goles durante el ecuador de la primera mitad. Ana González lideraba a un equipo que vio cómo su rival poco a poco iba creciendo en el encuentro. De hecho, las pupilas de Rafa Moreno, tras un arranque poco prometedor, fueron confiando en sí mismas y gracias al acierto de Lucía Vacas igualaron la contienda a falta de cinco minutos para finalizar el primer periodo. Pero el cuadro catalán volvió al partido con el fin de irse al paso por vestuarios con una mínima ventaja. Y así fue después de que Ona Vegue pulverizase el arco cordobés desde los siete metros una vez que la bocina del Palacio de los Deportes de Granollers decretara el final de los primeros 30 minutos.

La tónica del partido disputado en tierras catalanas no cambió con el paso por vestuario de las jugadoras. El KH-7 BM Granollers intentaba imponer su dominio en ambas áreas a través de una pólvora ofensiva letal, pero la defensa cordobesa seguía estando a un nivel increíble. De hecho, el Adesal logró instaurar las tablas en el electrónico en gran parte de la segunda mitad, consiguiendo que el nerviosismo y la inquietud se apoderase del cuadro local. Aun así, el plantel dirigido por Robert Costa fue poco a poco creciendo en el encuentro hasta que, tras unos minutos de desconexión del conjunto visitante, logró encaminar el resultado y conseguir una victoria importante para sus aspiraciones ligueras. De este modo, la plantilla de Rafa Moreno cae con honor en una pista muy complicada y deberá seguir peleando para conseguir la ansiada permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola.