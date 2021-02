Jesús Álvaro, en el dique seco

Definitivamente, esta temporada es un mal endémico para la entidad. Sobre todo para el cuerpo técnico. Básicamente porque supone un quebradero de cabeza continuado, unas veces por un futbolista, otras por otro. El caso es que el problema de las lesiones continúa en el Córdoba esta temporada. La última existente y de la que hay también parte médico es la de Jesús Álvaro. Acerca de la situación del lateral izquierdo informa el conjunto blanquiverde este martes por medio de un escueto comunicado, en el que precisa que sufre una lesión muscular pero no detalla la gravedad. De tratarse de una rotura el canario ha de estar en torno a tres semanas fuera de los terrenos de juego, si bien es algo que no se puede determinar con exactitud.

El defensor no pudo ser de la partida ya en el choque del domingo con el Recreativo Granada. Su ausencia entonces fue por un problema durante un entrenamiento y no hubo comunicación respecto del alcance de la dolencia. Así, ha sido esta vez, después de los pertinentes reconocimientos clínicos, cuando el Córdoba ha establecido un diagnóstico más claro en relación al jugador. “Tras las últimas médicas realizadas, se confirma que Jesús Álvaro presenta una lesión muscular en el tercio medio de su sóleo izquierdo”, ha indicado la entidad en una nota publicada en su web oficial y, por supuesto, difundida en redes sociales. De igual modo, ha apuntado que “la evolución del lateral marcará los plazos para su vuelta a los entrenamientos con el grupo”.

La lesión le llegó al de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife) en el momento en el que parecía establecerse en el once inicial. No en vano, arrancó la campaña desde el banquillo dada la preferencia que tuvo el anterior técnico, Juan Sabas, por Espeso. De hecho, no disputó sus primeros minutos hasta la tercera jornada del campeonato. Es verdad que el lateral comenzó el curso con molestias tras el final de la pretemporada. En cualquier caso, no fue hasta séptima fecha de la campaña, antes todavía del relevo en el banquillo, cuando Jesús Álvaro ganó un puesto en la alineación titular. En dicho esquema se mantuvo también tras la llegada del nuevo entrenador, Pablo Alfaro, hasta que el domingo no pudo participar por la mencionada lesión.