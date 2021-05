Aciaga tarde en Tercera

Este domingo dos de los clubes cordobeses de Tercera han disputado sus encuentros pertenecientes a la segunda fase. A las 18:00 el Pozoblanco recibía al Rota en la última jornada de esta etapa, haciéndolo ya teóricamente sin opciones de alcanzar el play off de ascenso a Segunda RFEF. Por su parte, el Salerm Puente Genil se enfrentaba a las 18:30 al Xerez Deportivo en el estadio Manuel Polinario en busca de lograr la primera victoria en esta fase. Ambos han saldado sus partidos con sendas derrotas.

Un Pozoblanco sin opciones cae ante el Rota (1-3)

El Pozoblanco ha caído esta tarde ante el Rota por 1-3 en el último partido de la temporada. A pesar de que el objetivo de entrar en el play off de ascenso a Segunda RFEF ya era matemáticamente imposible, el conjunto de Los Pedroches buscaba terminar la temporada con buenas sensaciones. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que el partido empezó a caer del lado gaditano muy pronto. No obstante, el cuadro local dispuso de una gran ocasión en el minuto 4, pero desperdició una pena máxima a su favor. Poco después llegaría el primer gol del equipo visitante. Solo 10 minutos después llegaría el 0-2, obra de Luis Lara. Pero esto no fue todo, ya que antes de la media hora el cuadro roteño pondría el tercero en el marcador.

En el tramo final del primer periodo, los chicos de Emilio Fajardo despertaron de su letargo y acumularon hasta tres ocasiones, pero sin lograr el premio del gol. Tras el paso por los vestuarios, el Pozoblanco conseguiría recortar distancias con un gol de Brian. Y sólo unos minutos después, el Rota se quedó con un jugador menos tras cometer un penalti. Pero los locales volvieron a desaprovechar la ocasión de meterse en el partido desde los 11 metros. Fajardo movió el banquillo en busca de al menos un empate, pero el marcador ya no se movería más. Acaba por tanto con mal sabor de boca la temporada para el Pozoblanco, que competirá el año que viene en Tercera RFEF. Al menos, salvo que le permitan disputar el play off tras el descenso del Córdoba a Segunda RFEF -en lugar del Córdoba B, se entiende-

El Salerm Puente Genil cae derrotado ante el Xerez Deportivo (2-4)

El Salerm Puente Genil ha caído esta tarde por 2-4 en el Manuel Polinario frente al Xerez Deportivo. El encuentro comenzó equilibrado pero pronto el cuadro pontanés lograría adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Canty en el minuto 7. Sólo unos minutos después Lamarca tuvo el segundo en sus botas, pero su disparo se perdió por la línea de fondo. Este inicio arrollador del conjunto local no tuvo continuidad, ya que en el minuto 18 el cuadro jerezano pondría las tablas en el marcador desde los 11 metros. Tras el gol, los azulones se hicieron con el control del partido y conseguirían ponerse por delante gracias a un gol de Javilillo.

Después del paso por vestuarios, Diego Caro movió el banquillo en busca del empate, y a partir de ahí se sucedieron las ocasiones de los locales, por parte de Canty y de Núñez. Pero fue Manolo Cano el que en el minuto 67 lograría el 2-2. Este gol llenó de confianza al Salerm, que buscó con ahínco la portería del Xerez Deportivo. Sin embargo, fue el cuadro visitante el que se llevó los tres puntos con un gol de Antonio Sánchez a cinco minutos del final. Con un cuadro local volcado en busca del empate, llegó el 2-4 en la última jugada del partido. En el próximo partido el equipo rojillo se enfrentará al Xerez en el Manuel Polinario en la que será la última jornada de esta segunda fase.