Del debut al gol: Roberto Fernández, talento emergente en Segunda A

Definitivamente, es un futbolista al que seguir muy de cerca. Porque su aparición en el plano nacional no se produce de cualquier manera. Irrumpe con ímpetu y comienza a llamar la atención de propios y extraños. Y eso que todavía tiene 19 años. Con su ciclo juvenil recién terminado, Roberto Fernández se postula como una de las promesas de mayor interés en España. O como mínimo en Andalucía. El jugador natural de Puente Genil no sólo sabe lo que significa jugar en categoría profesional sino también lo que supone ver puerta. No en vano, apenas una semana después de debutar en la división de plata, el atacante logra estrenar su cuenta anotadora en Segunda A. Además, su primer gol en categoría profesional no es uno más pues sirve a su equipo, el Málaga, para sumar un punto tras un 2-0 adverso.

Si bien forma parte del segundo conjunto blanquiazul, el media punta de Puente Genil ha abierto la temporada 2021-22 como miembro de facto, por decirlo de alguna forma, del primer plantel del Málaga. Cierto es que el mercado de fichajes continúa y el club puede obtener más recursos, pero no lo es menos el hecho de que el futbolista llama a la puerta del principal cuadro de La Rosaleda. Quedó demostrado en la primera fecha del curso en Segunda A, en que el cordobés no sólo se estrenó en el fútbol profesional sino que gozó de la titularidad. Disputó 67 minutos en la inauguración del campeonato ante el Mirandés, partido que terminó con empate a uno. Esta vez hubo de esperar en el banquillo debido a unas molestias físicas que no le impidieron ser protagonista.

En la segunda jornada de la campaña en la categoría de plata, el Málaga visitaba a un Ibiza en que milita otro cordobés: Javi Lara. La verdad es que el choque no arrancó ni transcurrió de manera favorable para los blanquiazules. Y es más, el salto al césped de Roberto Fernández se produjo en un momento complicado. Tras adelantarse en el tanteador, el conjunto balear estableció una ventaja mayor con un 2-0 que aparentaba la primera derrota del cuadro de la capital de la Costa del Sol esta temporada. Fue en el minuto 61, justo cuando el jugador de Puente Genil estaba preparado para entrar en acción. Pese a todo, los malacitanos supieron reponerse, primero con un gol de un ex del Córdoba, Luis Muñoz, y después gracias al talento emergente del joven atacante. El media punta vio puerta en el 87 y permitió a su equipo sumar al menos un punto. Así, el inicio de su singladura en Segunda A no puede ser más positivo.

Por supuesto, el futbolista se mostró feliz con el tanto y con lo que supuso. “Marcar tu primer gol con el primer equipo y en Segunda es una alegría inmensa”, expresó tras el encuentro. “Sabíamos que teníamos que remontar el partido y darle un plus al equipo desde el banquillo. El entrenador me ha dado toda la confianza y me ha dicho que la iba a tener y si era así, tenía que ir dentro. Así ha sido”, habló de su nueva experiencia en el fútbol profesional a sus 19 años. Roberto Fernández, formado en los escalafones inferiores del Córdoba, del Sevilla y, finalmente, del Málaga, dio muestra además de su carácter competitivo también fuera del terreno de juego. “Hemos tenido que tirar de genio porque sabíamos que con el 1-0 podíamos remontar y llegar a la victoria, pero justo antes de entrar han metido el segundo y se ha puesto más difícil. Intentábamos, aunque fuera, un puntillo y lo hemos salvado”, apuntó tras el choque. Desde Puente Genil, un jugador con futuro brillante ya disfruta de un presente destacado.