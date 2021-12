Un reto ilusionante para el Deportivo Córdoba

La ilusión y las ganas de poder agradar son incluso mayores cuando un equipo recibe en su propio pabellón a un equipo de Primera División, tal y como el ocurre en esta ocasión al conjunto cajista. El Deportivo Córdoba abre un pequeño paréntesis en plena liga para disputar este miércoles en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre a partir de las 18:30 el partido de la primera ronda de la Copa de la Reina, donde se verá las caras con el Atlético Torcal en el considerado clásico del fútbol sala andaluz de la última década entre dos planteles que se han visto las caras innumerables ocasiones tanto en Segunda división como en la Copa de Andalucía.

El conjunto cajista llega a esta cita lleno de moral tras el triunfo frente al filial del Torreblanca (3-2) sobre el que el técnico Juanma Cubero explica que "fue un encuentro bastante intenso". "Pudimos llevar el tempo del partido, dominar e ir por delante en el marcador, pero, después de varios errores puntuales, ellas nos empataron y entramos en una nueva fase en la que cualquier error se pagaba caro. Tuvimos la suerte y el premio muy merecido con el gol de Ceci que nos dio la victoria con una jugada empezando por su parada hasta llegar a la otra portería y marcar. Se sueña siempre con estos partidos pero también esperamos ganar con un poco más de claridad y sin tanto sufrimiento al final".

En referencia a ese increíble desenlace con el gol de la guardameta Ceci, Cubero reconoce que en su dilatada trayectoria cree que nunca vivió algo así. "Diría que no, que nunca me había sucedido ganar con un gol de mi portero o mi portera. La verdad es que es una situación muy especial, sobre todo si sucede a favor... sería muy crítico y me molestaría que nos lo hicieran. Es verdad que el Torreblanca estaba volcado en ataque y no creo que fuera error de ellas, sino un gran acierto de nuestra portera por aprovechar una superioridad para generar esa ocasión de gol".

En cuanto al choque copero frente al Torcal, el entrenador deportivista asegura que "en toda competición oficial, y también en los amistosos, siempre se va a competir, a intentar ganar y a dejar buena imagen". "Es lo que vamos buscando, y también creo que es un premio para las jugadoras por el año pasado tan extraordinario que hicieron. Creo que es también un día de disfrute y ante un rival con el que siempre es un placer jugar contra ellas. El Torcal es un equipo que hace un gran fútbol sala y esperamos que saquen buenos resultados en la liga y puedan mantenerse en Primera división; pero recalco que trataremos de disfrutar, aprovechar que es un día festivo para convocar a la gente a que acuda al pabellón y nos conozcan más, que creo que poco a poco debemos ir creando una buena masa social".

No será este el primer duelo entre Deportivo Córdoba y Atlético Torcal en el presente curso, que ya se vieron las caras en septiembre en la final de la Copa de Andalucía donde el triunfo cayó del lado malagueño por 5-1. Pese a ello, Juanma Cubero no cree que eso tenga que influir. "Es verdad que a priori son superiores por la categoría, porque tienen mucha calidad, pero yo creo que no se parecerá a lo sucedido en aquel entonces porque nosotras habíamos llegado con muy pocas sesiones de entrenamiento y ellas estaban ya con una preparación de Primera División; supongo que en ese aspecto no habrá tanta diferencia. Luego ya otro tema serán las circunstancias que nos llevarán a un marcador u otro, pero el partido no debe ser igual que el que disputamos hace unos meses".