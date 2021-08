Álvaro Jiménez regresa a Primera con el Cádiz

Un cordobés que regresa a Primera División. El trabajo acaba dando sus frutos y Álvaro Jiménez volverá a disfrutar el próximo curso de las mieles de la máxima categoría del fútbol español. Así se ha confirmado tras su fichaje por el Cádiz CF, el cual ha llegado a un acuerdo con el Albacete Balompié para el traspaso del extremo califa, que jugará de nuevo entre los mejores.

De este modo, Álvaro Jiménez se compromete para las cuatro próximas temporadas con el conjunto amarillo. Formado en las categorías inferiores de Córdoba y el Real Madrid, donde llegó a proclamarse campeón de Segunda B con el Castilla, su mayor andadura profesional tuvo lugar en las filas del Getafe, con el que incluso llegó a debutar en Primera División. Posteriormente pasaría por el Sporting de Gijón y el mencionado Albacete. Así, con experiencia en Primera y Segunda División, se trata de un futbolista que ha participado en casi 150 partidos y anotado más de una decena de goles. El cordobés pasó el reconocimiento médico el lunes y este mismo martes se incorporó a los entrenamientos a las órdenes de Álvaro Cervera.

En su presentación quiso agradecer “al Cádiz el poder venir aquí. Siempre tuve claro que quería venir a Cádiz. Se alargó más de la cuenta, pero lo importante es que ya estoy aquí. Quiero ayudar en lo que pueda y que el míster esté contento conmigo. Hay que adaptarse. Estoy a disposición del entrenador, ayudaré donde crea que pueda ayudar”.

“Ya he jugado en LaLiga Santander. Lo que quiero es redimirme, demostrar lo que puedo dar en la máxima categoría. Quiero devolverle al Cádiz la confianza que me ha dado y tengo muchas ganas de darlo todo”, aseguró Jiménez, definiéndose como “un extremo antiguo, de los que le gustan llegar a línea de fondo. Me gusta también asociarme, jugar en ambas bandas e incluso jugar por detrás del delantero. Ayudaré en todo lo que pueda al equipo”.