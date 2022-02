El Pozoalbense logra un empate ante el Femarguín

A pesar de que lo tenía al alcance de su mano, el Pozoalbense parece reaccionar ante un equipo que está demostrando tener un nivel regular en la última parte de la temporada. El cuadro dirigido por Antonio Serrano viajó el pasado martes hasta las Islas Canarias para enfrentarse al Femarguín con motivo de la suspensión ocurrida el pasado 23 de enero. Desde aquella fecha, las cosas han cambiado en una entidad cordobesa que quiere dar un paso al frente, luchando así por entrar, al menos, en el play off por el descenso antes de que se acabe la temporada regular. Para ello, el conjunto pozoalbense debía puntuar en su complicada salida en territorio canario y logró realizar un partido muy competitivo, donde a punto estuvo de alcanzar la victoria final.

El partido arrancó totalmente loco. Tanto Femarguín como Pozoalbense sabían de la importancia que tenía este partido para sus aspiraciones y salieron en busca de la victoria, dejando hasta dos goles en apenas cuatro minutos de juego. En primera instancia, el cuadro canario se adelantó por medio de Sara, mientras que las chicas dirigidas por Antonio Serrano igualaron la contienda gracias al tanto de Laura Fernández. Aun así, esto no quedó aquí. La jugadora del conjunto cordobés, Nora, pudo poner por delante en el choque a las pozoalbenses y parecía que ese resultado se iba a mantener hasta el paso por vestuarios, pero Patri devolvió las tablas al luminoso justo antes del descanso.

En la vuelta al césped, ambos equipos querían un poco más de tranquilidad para que las zonas delanteras no superasen a las líneas defensivas con tanta facilidad, aunque, nuevamente, el Pozoalbense golpeó de nuevo con Nora, pero , esta vez, el Femarguín no tardó en responder e impuso nuevamente la igualada en el marcador por medio de Patri. Con este resultado se llegó al final del encuentro y tanto el cuadro cordobés como el canario se reparten los puntos en un empate que no termina de satisfacer a ninguno de los dos equipos, aunque marca la línea a seguir de las chicas dirigidas por Antonio Serrano en las próximas semanas.