El Pozoalbense echa una mano al Córdoba Femenino

Recuperación para aguantar el liderato. El Pozoalbense no se hallaba en un buen momento de resultados, con tan sólo un triunfo en los últimos cuatro partidos. Con sólo una victoria en todo el 2021 -a domicilio frente al Juan Grande-, redimirse no era sólo una posibilidad, sino una obligación. Así, con el fin de asegurar el primer puesto, el equipo pedrocheño ha dado el penúltimo paso de cara a ese objetivo y, de paso, ayuda a su vecino. Las blanquillas vencieron en el Eleuterio Olmo al Málaga Femenino y eliminan, de esta manera, al cuadro de Nati Gutiérrez de la pugna en la última fecha por los cuatro primeros puestos. Granadilla Tenerife B y Córdoba Femenino se enfrentarán por esa vacante el próximo fin de semana en territorio canario.

A pesar del buen rédito de los tres puntos de las de Manu Fernández, no empezó de la mejor manera el encuentro para su escuadra. Se adelantó en los primeros cinco minutos el Málaga por medio de Claudia Jiménez, la referencia ofensiva malaguista. Las costasoleñas insistieron pocos instantes después con disparo al travesaño desde el costado zurdo de ataque. El Málaga era absoluto dominador del choque, tanto en posesión como en ocasiones claras de gol. Sin embargo, en una acción aislada pero trabajada, María Marín igualó la contienda. Hizo el empate la ex cordobesista en juego directo con un pase en largo de Sana, encaró a Lucía Martín y definió por bajo con disparo cruzado. Fue la alarma del despertador para el Pozoalbense, que incluso tuvo una oportunidad clara por medio de Bruna Tavares, pero su centro lo atrapó la cancerbera.

El poder blanquillo resurgía tras un mal inicio de encuentro. Poco después, ya pasando la media hora de juego, un robo tras presión de las pozoalbenses acabó con tiro de Marín y una enorme intervención de Lucía Martín. La jugadora cordobesa también fue protagonista de la última acción de los primeros 45 minutos, donde la meta malaguista se hizo grande ante su acometida. Dos mitades dentro de una, con la primera claramente adjudicada al Málaga Femenino y, tras el minuto 25 aproximadamente, para el Pozoalbense, reaccionando gracias a la calidad de María Marín en el tercio atacante.

Tras el reinicio, el Málaga siguió rondando la portería de Ana Murga, única cancerbera en la convocatoria de Manu Fernández, con algunos disparos al lateral de la red. Sin embargo, un balón en profundidad para María Marín fue luchado hasta el final por la delantera cordobesa para ceder con la puntera de la bota. En el segundo palo esperaba Farlyn Caicedo que sólo tuvo que empujar para culminar la remontada local. No terminó ahí la escalada del Pozoalbense, pues, tras una serie de rebotes a los que la ariete Marín estuvo atenta en el área, anotó en línea de gol para realizar su octavo tanto de la temporada. El líder actual del Grupo Sur A de Reto Iberdrola volvió a demostrar su condición ante un Málaga que, a pesar de su brega en el tramo final, no consiguió recortar diferencias y queda relegado a la fase de descenso con el otro subgrupo. Mientras tanto, sonríen en el Córdoba Femenino, consciente de que no habrá tercer contrincante en el ring.