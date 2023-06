Javi Dela seguirá defendiendo la portería del CD Pozoblanco

Una vez más, los equipos cordobeses son los más activos en el mercado veraniego dentro del quinto escalón del fútbol español. Tanto es así que, durante algunos siguen disfrutando de unas merecidas vacaciones, las instituciones califas siguen trabajando en sus respectivos despachos en busca de planificar la mejor de las plantillas posibles de cara a un nuevo curso en el Grupo X de Tercera RFEF. De hecho, el Pozoblanco sigue anunciado entradas y salidas para el vestuario dirigido por Antonio Jesús Cobos y, por su parte, el Córdoba B aprovecha la incertidumbre del primer equipo y ha dejado prácticamente firmado a una joya en la ventana de incorporaciones.

En primera instancia, el conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos sigue dando pasos al frente con el objetivo de conseguir una escuadra competitiva y, esta vez, ha anunciado la renovación de una de sus estrellas. Javi Dela seguirá siendo el guardameta de un Pozoblanco que ha descrito al futbolista como un auténtico “gato”. “Nos ha salvado de muchas, y seguirá haciéndolo un año más”. Aun así, las altas no son la única noticia en un club que ha despedido también a un profesional. “El extremo Jaime Almagro no continuará en nuestro club la próxima temporada. Gracias por todo lo que nos has dado y muchísima suerte en tus nuevos retos”, ha explicado.

Por su parte y sin seguir la línea de actuación del primer equipo, el Córdoba B tiene que reestructurar su vestuario después de que muchos jugadores dejen atrás la ficha sub 23 durante el próximo año, por lo que el salto de categoría no podría efectuarse. Por tanto, la dirección deportiva ya ha sondeado al mercado, aún con la duda de la continuidad de Diego Caro al frente del banquillo cordobesista, y ha conseguido atar a una de las piezas con más calidad de todo el Grupo X de Tercera RFEF. Según ha adelantado muchodeporte, Diego Galiano será jugador del filial blanquiverde procedente del Atlético Antoniano, recién ascendido a Segunda RFEF.