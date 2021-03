Baño de realidad en Albacete

Ocho goles como ocho soles en la mañana despejada de Albacete. Sin embargo, en lo futbolístico, se tornó en nubarrón para el Pozoalbense en su visita a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para enfrentarse al Fundación Albacte. Las manchegas superaron ampliamente en su rival, sobre todo, en la primera mitad, donde consiguieron un botín que les hizo confiarse de cara a los últimos minutos del encuentro. A pesar del arranque de valentía de las cordobesas, no fue suficiente para sacar los puntos de su primer duelo a domicilio de esta segunda fase, por lo que encadena su segunda derrota en este tramo de la temporada.

Lo tuvo complicado desde el inicio el Pozoalbense, con un tramo inicial de claro dominio del Fundación Albacete, que concluyó en el gol de Pauleta antes de llegar al quinto minuto del choque. Tochukwu, que volvía a la titularidad, no alcanzó a despejar un centro desde el costado derecho de Clau Blanco y la jugadora valenciana, en el segundo palo, remató en el área pequeña para culminar el período de superioridad local y el comienzo, en lo particular, de una actuación brillante. El conjunto albaceteño siguió acosando la portería de la guardameta nigeriana, que tuvo que emplearse a fondo en una volea dentro del área de Paula Moreno. El cuadro de José Antonio Contreras se encontraba muy cómodo en tercio propio y en el central, por lo que monopolizaba los mejores acercamientos de peligro en los primeros compases del choque. Leles, de falta directa, dio muestras de su gran pie derecho al estrellar el balón en el larguero por medio de un libre directo. A pesar de unos tímidos acercamientos del Pozoalbense a la portería de Paula Jiménez, fue su rival el que ampliaría diferencias. Mati puso un centro desde la derecha y Pauleta, para poner el doblete en su cuenta, enganchó una volea que se introdujo en la meta de Tochukwu. A pesar de que Ayaka, con un centro de Naomie, recortó diferencias en el marcador, no fue más que maquillaje para el claro dominio albaceteño. Sólo dos minutos después del tanto de la mediocampista japonesa, Clau Blanco puso un centro al área pequeña y Paula Moreno, de cabeza, restableció la ventaja de dos tantos en el marcador.

Tras el descanso, Manu Fernández demostró su intención de ir a por el partido con la entrada de Karla Riley por Evelyn, aunque, como se suele decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. A pesar de que el Pozoalbense no gozó de demasiadas ocasiones hasta el 10 de juego de la segunda mitad, Farlyn Caicedo tuvo la más clara en un mano a mano, con presencia de una zaguera, ante Paula Jiménez, que desplegó su capacidad de reflejos para atrapar el balón en el aire en dos tiempos. Los minutos siguientes de centrocampismo terminaron en un error en la salida de balón del Pozoalbense, con Rocío como protagonista. La local Mati le robó la cartera y superó por alto a Tochukwu, que intentó achicar a media salida con resultado infructuoso.

En medio del dominio castellano-manchego, la escuadra hizo bien en encomendarse al balón parado y de él llegó un hálito de esperanza. Pasada la hora de juego, Natalia Montilla botó una falta lateral desde la derecha y Rocío, para redimirse, enganchó un cabezazo inapelable y así recortar distancias. El gol de la central blanquilla despertó en cierta manera a su equipo y la propia Montilla probó fortuna poco más tarde desde media distancia, pero Paula Jiménez cogió el vuelo sin motor para despejar a córner. El balón parado fue el amuleto de las visitantes en el último tramo de encuentro, con otro tanto de Sana, con polémica tras una posible falta a la guardameta, a centro de Montilla. Cuando el agobio poblaba las mentes de las jugadoras del Fundación Albacete, llegó el gol de la tranquilidad para las locales gracias a Jeni, que aprovechó un revuelo dentro del área para empujar el balón a portería. Nadar para morir en la orilla, pero después de nadar por un inmenso océano por deméritos propios y méritos del rival.