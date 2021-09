Diego Caro: "No sabemos en qué puesto vamos a quedar ni nos obsesiona"

Poco a poco, los equipos cordobeses están empezando sus respectivas temporadas después de un tramo de preparación que ha sido bueno para unos, mientras que hay mucho margen de mejora aún para otros. Por ello, el rendimiento de las plantillas en la parte inicial de la liga está muy ligado con el aspecto físico que han ido cosechando en las semanas previas, aunque también es muy importante en lo que respecta a lo mental y las buenas sensaciones conseguidas en los amistosos previos. Aun así, hay planteles que, dada la confección por parte del director deportivo, aún tienen que seguir creciendo y alcanzarán el ritmo competitivo óptimo bien entrado el curso regular. Un caso parecido es el que puede sufrir el Córdoba B debido a la juventud de su escuadra. Por ello, Diego Caro, en la previa de la primera jornada ante el filial de la AD Ceuta, ha admitido que el objetivo no es quedar en un puesto o en otro en la clasificación final, sino que surtir al primer equipo de jugadores que rindan cuando más lo necesite.

Por un lado, el técnico blanquiverde ha valorado la presente pretemporada, aunque las bajas han sido el principal protagonista en una preparación que ha demostrado que la escuadra tiene aún mucho margen de mejora. "El segundo equipo está encargado de surtir jugadores al primero y para eso estamos. No hemos podido trabajar con la totalidad de los componentes en ningún momento dado eso porque dependemos del primer equipo. En este caso hemos sufrido varias lesiones tanto en la portería como en la defensa y hemos tenido que enviar jugadores al primer equipo para suplir estas bajas. También tuvimos la mala suerte de que cuatro o cinco jugadores estuvieron apartados por la Covid-19. Al final es una pretemporada atípica, pero estoy contento por lo demás. Hay un grupo bastante bueno, con mucha ilusión y muchas ganas. Son unos jóvenes que tienen un futuro bastante bueno por delante y vamos a trabajar con ellos para que crezcan lo máximo posible", admite un Diego Caro que explica la meta a seguir por su plantilla. "El objetivo principal es que crezcan los chavales que tengamos. Ayudar también al primer equipo si así lo requiere y ese es el objetivo que tenemos que mantener. A nivel de clasificación no quiero ponerme una meta clara, pero creo que tenemos un equipo muy joven y que irá creciendo poco a poco. No sabemos en qué puesto vamos a quedar ni nos obsesiona".

Mientras tanto y a pesar de los contratiempos, el entrenador cordobés también ha querido recalcar que está muy contento con la confección de la escuadra que ha confeccionado la dirección deportiva califa. "Se ha configurado una muy buena plantilla. Es muy joven y hay que tener tranquilidad. Hay que trabajarla primeramente porque son muy jóvenes. Muchos han salido este año de juveniles y algunos de ellos le quedan aún algunos años de sub23 por delante. El margen de mejora que tiene este grupo es muy grande. No hay que desesperar cuando haya resultados negativos. Hay potencial, un grupo de chavales bastante bueno y no hay que ponerle ni un solo pero a su trabajo. Ojalá muchos de ellos estén en el primer equipo dentro de unos años". Por otro lado, Caro explica que la categoría no ha cambiado en exceso durante el presente año y que la lucha por la zona alta de la clasificación será muy dura. "Es mi quinta temporada en el Grupo X de Tercera División y conozco a todos los equipos de este año. Equipos muy buenos y competitivos como el Recreativo de Huelva, Xerez CD, Ciudad de Lucena, Utrera, Salerm Puente Genil, Gerena... Podría nombrar a muchos más y que van a estar en la parte de arriba. Después hay campos muy complicados como el de Cabecense o Conil en el que es muy difícil puntuar. Va a ser un grupo muy difícil y nosotros tenemos que estar a un buen nivel para competir frente a todos los equipos", asevera.

Para empezar, el Córdoba B tendrá que viajar al siempre complicado terreno de juego del filial de la AD Ceuta y Diego Caro espera un partido complicado donde los suyos tendrán que demostrar una buena cara si quieren traerse algún punto de tierras ceutíes. "El Ceuta B es un equipo que va a ser muy aguerrido. Sus opciones para quedar bien clasificado pasarán por sus encuentros en su propio feudo donde siempre ha sido muy fuerte. Es un filial muy atípico porque han metido a gente veterana y que son expertos en la categoría e incluso en superiores. Esa veteranía y empaque que le van a dar a los jóvenes será un punto más de competitividad. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel para conseguir traernos algo positivo a Córdoba", añade un entrenador que apunta las ausencias que tendrá su equipo para el debut liguero. "No vamos a llegar con todos disponibles. Tenemos a algunos jugadores que causarán baja y a otros que aún tenemos dudas. A falta de algún entrenamiento que nos queda, a ver si podemos completar la convocatoria con 18 jugadores competitivos y sabiendo que tenemos un partido muy difícil en Ceuta", culmina.