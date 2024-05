La debacle vuelve a Lucena

La temporada pintaba ilusionante para los equipos cordobeses que estaban inmersos en el Grupo X de Tercera RFEF, ya que la dinámica de la campaña regular invitaba al optimismo hasta tal punto de que el ascenso podía ser una realidad para varios planteles, entre ellos el Ciudad de Lucena y el Pozoblanco. Por un lado, el conjunto aracelitano sacó un buen resultado de la ida disputaba en el Alfonso Murube ante el filial de la AD Ceuta, mientras que el cuadro vallesano tenía que hacer la épica después de caer ante el Xerez Deportivo. Sin embargo, el primer partido de la tarde dejaba un panorama desolador.

Y es que el Ciudad de Lucena abría la tarde cordobesa con un objetivo claro: entrar en la final del play off del Grupo X y así poder luchar por un puesto en la cuarta categoría del fútbol español. Lo que es cierto es que el conjunto aracelitano ha tenido muy mala fortuna en los últimos años, ya que ha peleado por la promoción directa en varias ocasiones, pero siempre se ha encontrado con la desdicha de frente y esta campaña regular no ha variado mucho esta tónica. El Xerez CD pudo completar el ascenso en la última jornada y dejó a los lucentinos en un duro play off que no empezó del todo mal.

Gracias a su condición de segundo clasificado, el Ciudad de Lucena visitaba el Alfonso Murube la pasada semana para inaugurar una promoción que debía ser suya. La justicia en el fútbol no existe, esto está claro, pero por plantel y filosofía de juego debía sobresalir todo su potencial, sobre todo ante el quinto puesto del Grupo X de Tercera RFEF. Sin embargo, la AD Ceuta B plantó mucha cara en la ida y rascó un empate que, aunque no era demasiado positivo, le daba alas, dejando totalmente abierto la eliminatoria para que se decidiese en el Estadio Ciudad de Lucena.

Ahí es donde debía entrar la garra y el esfuerzo diario de un conjunto aracelitano que desde el principio vio que las cosas no iban del todo bien. En el primer cuarto de hora, un error del guardameta local provocó que la AD Ceuta B se adelantase en el marcador, consiguiendo que el partido cambiase totalmente: de un dominio claro del Ciudad de Lucena a un paso adelante del filial ceutí que, desde este tanto, dominó el encuentro de principio a fin. De hecho, los visitantes, más allá de amarrar esa mínima ventaja, aumentaron su distancia en el marcador, logrando un contundente 0-4 para dejar al cuadro cordobés fuera de la lucha por ascender a Segunda RFEF.