Un 'sprint' decisivo tras el descanso

Volver a la competición con un gran nivel. Este objetivo es primordial para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que ha podido descansar este mismo fin de semana debido al parón obligado por un combinado nacional que se enfrenta a Eslovenia y Letonia. Y es que el cuadro dirigido por Josan González retornará a la Primera División con tres encuentros en apenas siete días. Los blanquiverdes se medirán ante Palma Futsal, Jimbee Cartagena y Ribera Navarra. A pesar de que la igualdad sigue vigente en la máxima categoría del fútbol sala español, la victoria conseguida ante el Peñíscola en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre (2-0) hace que esa tensión vivida en las últimas semanas se relaje, aunque no deberán bajar la guardia en ningún momento. Y es que la entidad califal sigue, por el momento, fuera de la zona de descenso, pero se encuentra situada en el play out por no bajar a Segunda División, si bien con dos encuentros menos como mínimo que sus rivales más directos.

Por ello, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad deberá volver de la mejor manera al tramo liguero. Primeramente, los chicos de Josan González tendrán un viaje muy duro a las Islas Baleares. En frente estará un Palma Futsal que viene de perder ante Barcelona (2-1) y Jimbee Cartagena (5-4), pero también de vencer a Peñíscola (3-1) y Ribera Navarra (2-5). Además, el cuadro dirigido por Antonio Vadillo quieren venganza después del empate cosechado durante la primera vuelta en Vista Alegre (2-2). En segundo lugar, la entidad cordobesa recibirá a un Jimbee Cartagena que se proclamó campeón de invierno en el pasado mes de febrero. El club murciano poco a poco está haciendo realidad un proyecto ganador y, tras apostar muy fuerte con las incorporaciones de los cordobeses Andresito, Bebe y Solano, ha conseguido ser un referente dentro de la Primera División. Aun así, el club cordobés intentará dar la sorpresa ante su público, aunque el partido clave llegará en días posteriores.

Y es que la entidad dirigida por José García Román tendrá el enfrentamiento ante el Ribera Navarra para finalizar una semana trepidante. Los blanquiverdes viajarán hasta Tudela con la intención de conseguir la revancha de la primera vuelta. Por aquel entonces, el cuadro dirigido por José Lucas Mena lograron vencer a los blanquiverdes en el Palacio Municipal de los Deportes de Vistalegre (2-3). Gracias a esta victoria, el plantel navarro también tiene, por ahora, la ventaja del gol average, mientras que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad buscará darle la vuelta a este resultado y poner cierta distancia con un descenso que actualmente se encuentra muy cerca de los cordobeses. Aun así, bien es cierto que los chicos de Josan González aún tienen que recuperar tres encuentros aplazados -ante Barcelona, UMA Antequera y Burela-.

Aunque la victoria conseguida antes del parón frente al Peñíscola (2-0) le deja un horizonte mucho más positivo que en semanas anteriores. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad logró cortar una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria y ha vuelto a salir de unos puestos de descenso que no tocó a lo largo de su primera temporada en Primera División. Aun así, los chicos de Josan González no deberán relajarse en los próximos tres partidos, ya que se encuentran situados actualmente en el play out por no descender a Segunda División. Debido a esto, unos buenos resultados en estos encuentros podrían ser decisivos de cara al final de esta campaña en la máxima categoría del fútbol sala español.