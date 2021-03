El Córdoba Femenino conoce el camino para la salvación

Tras fallar en la primera fase, ahora toca lo verdaderamente importante. El Córdoba Femenino no ha tenido una buena temporada en cuanto a resultados se refiere. Gracias a esto, el cuadro blanquiverde deberá conseguir la permanencia en la Reto Iberdrola a lo largo de la segunda parte de la temporada. Las chicas dirigidas por Roberto Ramírez ya conocen sus rivales en el Grupo Sur D y comenzarán este mismo fin de semana, de 20 y 21 de marzo, un nuevo tramo liguero donde estarán líderes desde la jornada uno debido al coeficiente arrastrado de la primera fase. Aun así, la entidad califa tiene como objetivo primordial acabar en la primera posición y para ello deberán empezar por todo lo alto. Y es que la sección femenina recibe en la Ciudad Deportiva al Fermarguín SPAR Gran Canaria, aunque aún sin un horario fijado.

Y es que la primera fase no ha sido la mejor para el Córdoba Femenino. A modo de recordatorio, el cuadro dirigido, en aquel entonces, por Ariel Montenegro no consiguió una regularidad óptima en los resultados y eso le obligó a estar siempre coqueteando con la zona roja del Grupo Sur A a lo largo de toda la campaña. Gracias a esto, las blanquiverdes llegaron al último partido de la primera etapa de la temporada con posibilidades de luchar tanto por el ascenso como por la permanencia. Sin embargo, el plantel califa no pudo vencer al Granadilla Tenerife B y a partir de este mismo fin de semana peleará por no descender a Primera Nacional. Aun así, la sección femenina comenzará esta segunda fase con una cierta ventaja que le coloca actualmente primer clasificado en el Grupo Sur D.

Volviendo al calendario, el Córdoba Femenino ya conoce sus rivales en esta próxima etapa después de que la Real Federación Española de Fútbol efectuara este lunes el sorteo correspondiente. Gracias a esto, el cuadro blanquiverde comenzará esta segunda fase el próximo fin de semana recibiendo al Fermarguín en la Ciudad Deportiva y la cerrará el último fin de semana de mayo viajando hasta Valencia para enfrentarse al Levante B. En cuanto a la primera salida, las califas se subirán al autobús para trasladarse hasta tierras valencianas y se medirán ante el Valencia Féminas B, el 27 o 28 de marzo.